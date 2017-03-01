菲總統欲邀中國聯合反恐:請中方在馬六甲巡邏北京新浪網 (2017-03-01 08:29)
[環球網綜合報導 記者 趙衍龍]一名德國籍人質慘遭菲律賓南部恐怖分子斬首，菲律賓總統杜特爾特昨天向德國政府道歉，同時也希望中國能與菲律賓在南方海域聯手打擊海盜與恐怖分子。
《菲律賓商報》3月1日報導稱，杜特爾特昨天在接受菲媒訪問時說，「我很抱歉一名德國人被斬首，我要向他的家人表示哀悼，也與德國人民同感悲慟。」
他指出，菲方做出營救人質的努力，包括空襲，但「叢林面積廣大，並非只有一公頃那樣可以輕易輾過，恐怖分子有很多地方可以躲藏。」
杜特爾特總統坦承，菲律賓在掃蕩恐怖分子的戰事中沒有取得成功，因此他打算向中國求助，「我不知道是否符合外交慣例，但我曾跟中國大使提過，請求中國在馬六甲海峽一帶巡邏。」
杜特爾特表示，菲律賓南部海域與馬六甲海峽是重要國際水道，海盜猖獗將影響各國船隻的航行安全。「那是國際海域，我問中國是否可以協助巡邏，因為中國的海上力量非常強大。」不過，他並未透露中國對此有何回應。
德國一名人質日前在菲律賓遭反政府武裝阿布沙耶夫殺害，德國總理默克爾對此做出嚴厲譴責，並呼籲各方團結一致，共同打擊恐怖主義。默克爾27日通過其發言人賽伯特說，德國政府向遇難的德國人質坎特納（Jurgen Kantner）致以沉痛哀悼，並向其家屬及親友致以慰問。
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