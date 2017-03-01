中新網3月1日電 綜合報導，當地時間2月28日晚間，美國新總統特朗普將首次前往參眾兩院聯席會議上發表講話。就任40天來，特朗普的不尋常表現吸引了全球目光，他這次將發表重要政策講話，而國際金融市場、美國和國際媒體也將立即對此展開不同的分析和評論。

據報導，從1981年裡根總統就任以來，所有的新任美國總統都會受到國會邀請發表講演。考慮到特朗普在競選期間和上台後所引發的爭議和質疑，他的講演所引發的關注更加不同尋常。

除了美國民眾需要從新總統講演中得到積極可信可靠的信息之外，美國國會議員也需要從新總統講演中得知：特朗普將會給民選代表多大的表達和行動空間？因為上任以來，特朗普還是靠著通過推特來傳達自己的意見，通過發佈政令來進行施政的，還沒有提出和通過任何的法律條文。而美國國會議員的主要任務就是討論表決法律條文。

白宮發言人稱，特朗普的講演將要突出的是「復活美國精神」。有分析預測：特朗普將會強調上台來他所採取的一系列行動，可能會強調重複他的競選諾言，但他是否以更好的醫療保健體系來代替奧巴馬的醫保體系？在移民，邊境牆和安全問題上，能有什麼作為？

但可以肯定的是，特朗普將會對美國國會議員們重複強調其「經濟愛國主義」的口號，因為在3天前，他就曾經對美國議員呼籲說：「我不是世界總統，我是美國總統，你們不是全世界的議員，而是美國的議員」。

有分析預測；特朗普對國會講演將重點談及他的兩項優先立法任務，即簡化稅制、廢除《平價醫療法案》(Affordable Care Act)並以其他法案代替。但議員們等待的是特朗普給出政策細節，給出今後幾個月和幾年間的立法路線圖。

特朗普27日公佈了一份重點在於「公共安全和國家安全」的預算，計劃請求國會批准相當於年度軍費支出近10%的額外國防經費，擬增加國防預算540億美元。

由於這一計劃是把包括美國環境部和其他部門的預算用到軍隊方面，而引發爭議。同時包括金融市場在內的各個方面更想了解是特朗普進行基礎設施建設計劃的細節。

特朗普在此前競選中，許下了讓美國年均經濟增長超過3.5%的美好承諾。鑒於當前特朗普已不再能浮於表面的「畫餅充饑」，無論是一般民眾還是投資 者，都需要他做出更多的行動來兌現其承諾。

特朗普是否會在講演中詳細介紹其削減中產階級稅負、簡化稅收體系和提高美國企業國際競爭力等的計劃？有分析已經擔憂特朗普的國會「首秀」可能會令人失望，特朗普可能會讓市場與投資者失望，因為特朗普在首次國會講演中不會公佈許多細節內容。

特朗普在2月9日時曾表示，他將在兩至三周內宣布一項稅改計劃。直到上周末，市場對於特朗普會就其稅改計劃提供藍圖還抱有相當大的期望。但美國財長努欽(Steven Mnuchin)在2月16日接受CNBC記者採訪時的一番言論給這些預期「潑了一盆冷水」。

努欽表示，特朗普尚未就邊境調整稅做出明確表態。國會正努力在8月休會前通過重大的稅改法案，但這晚於很多投資者希望的時間。

在美國眾議院的稅改提議中，邊境調整稅是最大的稅收來源，預計將在未來10年內徵稅逾1萬億美元。它會對所有 進入美國的進口商品以20%的稅率進行徵稅，但不會對出口商品進行徵稅。

特朗普贏得美國大選不久，美元指數隨即漲至14年高點；但因為特朗普政府未給出具體實施細節，尤其是稅改方案，最近美元回落，因此金融市場焦點自然轉向他在國會的首次重要講話。