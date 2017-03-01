世界行動通訊大會（MWC），Lenovo發布一系列全新產品，包括可拆卸的二合一筆電Lenovo Miix 320 ，二合一筆電Lenovo Yoga 720 、Yoga 520，以及四款完整滿足家用需求的Tab 4平板電腦。

Lenovo Tab 4 系列從原有的規格架構上再升級，一次推出四款外型具設計感，功能符合全家大小需求的平板，Lenovo Tab 4 8 及 Lenovo Tab 4 10 搭載雙喇叭，多媒體功能更加進階，Tab 4 8 plus與Tab 4 10 plus，專為重度影音愛好者設計，配備雙層玻璃FHD螢幕，效能更增強的處理器及待機可達12小時的電池。

Lenovo Miix 320採用Windows10系統，搭配完整筆電規格的鍵盤提供高效生產力，外型輕薄同時價格也走親民路線。接上10.1吋 FHD外接螢幕時，它就是一款功能完整的正規筆電。

Lenovo Miix 320拆下螢幕後全機僅重550公克，搖身一變成為輕巧的行動平板。長達10小時的持久電力，可以讓你看完一整季的冰與火之歌。

Lenovo在台灣即將推出Yoga 720搭載第七代Intel Core i7處理器，NVIDIA GeForce GTX 1050顯示卡、15吋超窄邊框IPS螢幕、最新Thunderbolt 3傳輸技術以及9小時以上的電池電力。