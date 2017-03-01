原標題：魷魚須欖角蒸邊魚

庄臣食單

菜色的鮮味構成可以很多樣。今天介紹的做法是將魷魚須與邊魚結合，把海鮮與河鮮合二為一，味道層次更加豐富。菜式中還加入了欖角、豉油輔助提升香味。

材料：魷魚須75克，邊魚（約1斤），薑絲、蔥絲各15克，鹽、糖、胡椒粉、欖角、豉油、花生油各適量。

做法：魷魚須洗凈瀝干水分后切碎，開鍋下油以豉油、糖炒香後備用；邊魚宰好去內臟，洗凈以布吸去水分，用鹽、花生油、胡椒粉抹勻魚身備用。將魚上碟，鋪上欖角，蒸10分鐘至魚熟透，擺上薑絲、蔥絲，澆熟油，下適量豉油，放上炒香的魷魚須即成。

推薦：美食家 庄臣