馬來西亞將吊銷兩公司執照北京新浪網 (2017-03-01 04:04)
原標題：馬來西亞將吊銷兩公司執照
新華社電 馬來西亞警方2月28日說，正在依程序吊銷兩家貿易公司的營業執照。此前有報導稱，這兩家公司被懷疑在馬來西亞為朝鮮政府從事隱秘的軍用設備交易。
馬來西亞警察總長哈立德當天發佈聲明說，有報導稱這兩家公司的股東和董事來自朝鮮，警方已經了解到這兩家公司的存在。
哈立德沒有說明公司被吊銷執照的原因是否與從事與朝鮮有關的軍用設備貿易有關，只是說這兩家公司中的一家成立於2005年，業務範圍為多媒體、電子產品和貿易，另一家成立於2012年，主要開展信息和電信技術產品等業務。
哈立德表示，馬來西亞警方正持續關注此事，並採取預防措施保證馬來西亞不被危害國家安全的活動所利用。他還表示，馬方已採取必要措施以遵守有關的國際條約和規定。
此前有媒體報導，上述兩家公司在馬來西亞設立了名為Glocom的公司，在馬從事戰地通訊設備的買賣。兩家公司的幕後股東和董事來自朝鮮情報機關。
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