原標題：朴槿惠命運兩周后揭曉

綜合新華社電 據韓媒報導，當地時間2月28日下午，負責調查韓國總統朴槿惠親信干政案的特檢組舉行最後一場記者會，發言人李圭喆表示，「親信門」調查結果將於3月6日公佈。

「未停止起訴」

據報導，李圭喆表示：「原計劃於3月2日發佈調查結果，但由於調查量較大，因此將於3月6日下午2時對外公佈相關案件的調查結果。」

對於總統朴槿惠，李圭喆說：「可直接向其展開調查，目前並未停止對她的起訴，朴槿惠將以嫌疑人的身份移交至檢察院繼續進行調查。」

裁決將立即生效

同一天，韓國憲法法院結束對總統朴槿惠彈劾案的最後一次庭審后啟動閉門評議，預計兩周後作出最終裁決。這次裁決不接受異議，一旦宣判立即生效。朴槿惠是遭彈劾還是重掌國政，命運在此一舉。

如果憲法法院推翻彈劾案，朴槿惠將即刻復職。如果通過彈劾案，朴槿惠將成為韓國歷史上首名遭彈劾下台的總統。

韓聯社當天援引司法界消息人士的話報導，韓國憲法法院8名法官均參加了當天的閉門評議。由於此案關係重大，為防止評議內容泄露，反竊聽設備遍布法官辦公室、評議室等憲法法院各個角落。

根據消息人士的說法，在評議過程中，首先由主審法官姜日源扼要梳理案情爭議點。而後，6名法官按照就任次序各抒己見。最後聽取憲法法院代院長李貞美的意見。

值得一提的是，朴槿惠的律師團曾指責姜日源「存在偏見」，要求將他換掉。李貞美與其他法官討論后，最終駁回了朴槿惠方面的要求。（張旌）

韓國民眾強烈抗議「薩德」換地協議：

「部署『薩德』是賣國行為」

新華社電 （記者姚琪琳 王家輝） 「國防部強行簽署『薩德』換地協議，是為了維護美國和日本的利益，犧牲的卻是韓國的國家利益和主權。我們強烈譴責國防部這種『事大』賣國行為。」2月28日上午，首爾韓國國防部門前，韓國市民代表李女士義憤填膺地向在場記者朗讀了多個市民團體反對部署「薩德」系統的聯合聲明。

韓國國防部剛剛宣布已與樂天集團就「薩德」用地正式簽署換地協議，隨即遭到愛好和平的進步團體和民眾的強烈反對。「阻止『薩德』在韓部署全國行動」等多個市民團體隨後在韓國國防部門前緊急舉行聯合記者會和抗議示威活動。國防部前警方戒備森嚴，部署了4輛警用大巴將國防部門口圍得水泄不通，嚴防抗議民眾的過激舉動。

記者在集會現場看到，民眾高舉「中斷樂天和國防部秘密交易」「要和平不要『薩德』」「『薩德』無效」等標語。他們還時而齊聲高喊反對「薩德」、要求國防部長官韓民求下台的口號。進步團體和部署地星州民眾代表等接連發言，聲討樂天集團與國防部的密室協定，呼籲立即廢除部署「薩德」。

為了顯示將反對部署「薩德」鬥爭進行到底的決心，這些市民團體還委託民辯協律師當天向首爾行政法院提起了行政訴訟，狀告國防部長官在部署「薩德」反導系統中存在行政不作為。

民辯協律師金宥亭在記者會上表示，按照法律規定，國防部長官應該公開告知部署「薩德」系統的項目計劃，並履行批准程序。而且對於部署「薩德」系統這樣的軍事設施，事先還應按規定實施戰略環境影響評估。然而目前正在推進的部署進程完全沒有履行這些法定程序，是公然違法的行政不作為。

金宥亭強調，部署「薩德」反導系統從最初作出決定開始，就存在這樣那樣的違法問題。現在的部署進程也是建立在違法行為基礎上的。今後，民辯協還將代表星州和金泉的民眾，繼續通過法律途徑和開展示威活動將反對部署「薩德」的鬥爭進行到底。為了讓國防部聽到民眾的反對之聲，記者會後，兩名市民團體代表還在記者的見證下向國防部遞交了抗議部署「薩德」系統的信函。

當記者即將結束採訪離開國防部時，數名圓佛教徒在國防部前開起了法會。星州被視作韓國本土宗教圓佛教的聖地，即將部署的「薩德」無疑打破了這個有上百年歷史的佛教聖地的平靜。虔誠的教徒們念誦著經文，他們身旁的標語寫著「請不要用武器趕走了和平」。這抗議，飽含著韓國民眾對於和平生活的嚮往。

或直播宣判

新華社電 據韓聯社報導，憲法法院8名法官達成一定共識后，一般由主審法官起草決定書。如主審法官提出的是少數意見，則由提多數意見法官中資格最老者起草，再經表決定稿。根據慣例，判決常在定稿當周的星期四宣告。但考慮到案情重大，可能另定宣判日期，評議表決當天宣判也有可能。此外，由於此案受到韓國全國高度關注，可能按2004年時任總統盧武鉉彈劾案的先例直播宣判。

韓國憲法法院原有9名法官，原院長朴韓哲於今年1月卸任后，法官人數減少至8人。根據韓國法律，認可彈劾案需要憲法法院9名法官中至少三分之二、即6人同意，人數要求不會因個別法官的離任而改變。也就是說，現有8名法官中，需6人同意才能通過彈劾案。外界預測，此案將在3月13日代院長李貞美退休前作出裁決。