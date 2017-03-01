原標題：五角大樓提交打擊IS方案

新華社電 美國五角大樓2月27日說，國防部長詹姆斯·馬蒂斯當天向白宮遞交一份旨在「迅速擊潰」極端組織「伊斯蘭國」（IS）的方案。媒體預計，這份計劃可能包括向伊拉克和敘利亞派出更多的地面部隊，但不直接參與作戰。

美國總統特朗普在競選時曾抨擊前任總統貝拉克·奧巴馬打擊「伊斯蘭國」不力。他上任伊始便要求國防部在30天內上報打擊極端組織的最新進展，並提交一份「徹底消滅」IS的全面計劃。

五角大樓發言人傑夫·戴維斯說，方案內容尚屬機密，具體細節無法透露，且只是初步方案，還需進一步討論。「我們將會繼續與各級指揮官商討，完善這份方案。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國政府部分高級官員當地時間27日下午召開會議，討論打擊極端組織「伊斯蘭國」的事宜。馬蒂斯主持了會議討論。

美聯社猜測，馬蒂斯提交的行動計劃很有可能包括向中東地區增派地面部隊。現階段，美軍在伊拉克和敘利亞打擊「伊斯蘭國」的軍事手段主要包括空襲，以及派規模有限的特種部隊支援和訓練打擊極端組織的當地武裝力量。

「這項計劃內容涵蓋廣泛，」戴維斯說，「是全球性的，不僅局限於軍事層面，也不局限於伊拉克或敘利亞。」

美軍參謀長聯席會議主席約瑟夫·鄧福德透露，這份計劃「不僅針對極端組織『伊斯蘭國』，還針對『基地』組織及其他威脅地區和平的組織」。他同時強調，在採取軍事行動的同時，外交和政治手段也很重要。

伊拉克也要跨境打IS

另據報導，伊拉克外交部長賈法里2月27日說，伊拉克有意派兵到鄰國打擊極端組織「伊斯蘭國」。賈法里沒有說明伊拉克將去哪個鄰國打擊「伊斯蘭國」。

伊拉克總理海德爾·阿巴迪上周宣布，他已經授權伊拉克政府軍在敘利亞代爾祖爾地區對「伊斯蘭國」發動空襲。

目前在敘利亞戰場存在的外部勢力主要包括以美國為首的西方國家、俄羅斯、土耳其、伊朗、黎巴嫩和海灣遜尼派君主國。