蘋果山楂煲瘦肉北京新浪網 (2017-03-01 04:05)
原標題：蘋果山楂煲瘦肉
歡迎欄目特約、廣告投放、活動合作、新媒體全案合作，以及提供試吃、優惠券等粉絲福利，電話020-81163751，客服微信gzrbshizaiguangdong。
我們持續尋覓民間廚神、湯神，如果你有意與我們合作，如果你認為自己做菜、煲湯有一手，馬上關注「食在廣東」（微信號：zhinan114）吧！
健脾開胃止咳補鈣清熱
祛濕祛痘養肝補腎感冒
集齊十全大補湯譜可召喚健康！掃上方二維碼，關注「食在廣東」微信公眾號，分別發送以上關鍵詞，就可得到相應的湯譜。
推薦：廣東省中醫院臨床營養科
主要功效：消肉食
推薦人群：吃肉過多的人
材料：蘋果3個（約700g）、鮮山楂50g、瘦肉50g（2~3人量）。
烹調方法：蘋果削皮切塊去心，山楂洗凈，瘦肉洗凈切塊焯水，所有材料放入湯煲中，加水1500ml，煮沸後轉小火煲1~1.5小時，加鹽調味即可食用。
湯品點評：
食用過多肉類導致積滯，最適合的消食食物，就是山楂啦。而家裡的蘋果太多，堆積如山吃不完怎麼辦？煲湯就是最好的選擇。蘋果山楂煲湯吃起來酸酸甜甜的，口感好極了。
很多人對水果熟吃這件事很抗拒，覺得水果煮熟了以後營養成分都消失了。其實蘋果是維生素C含量很低的水果，即使全部維生素C都丟失了也不用覺得可惜，而多酚類物質是溶於水的，煮沸后大部分能保留下來，只要把蘋果湯喝了，也就沒有什麼損失了。而蘋果中的膳食纖維及礦物質都不怕熱，所以水果煮熟吃其實也沒什麼可怕的。
煮熟的水果還更容易消化，對於小孩和老人都挺適合的。但是，對於糖尿病患者就不太適合了，煮熟的蘋果升血糖會比生吃更快，所以糖尿病患者適合在兩餐中間少量吃生的蘋果。
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》