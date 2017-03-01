原標題：蘋果山楂煲瘦肉

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推薦：廣東省中醫院臨床營養科

主要功效：消肉食

推薦人群：吃肉過多的人

材料：蘋果3個（約700g）、鮮山楂50g、瘦肉50g（2~3人量）。

烹調方法：蘋果削皮切塊去心，山楂洗凈，瘦肉洗凈切塊焯水，所有材料放入湯煲中，加水1500ml，煮沸後轉小火煲1~1.5小時，加鹽調味即可食用。

湯品點評：

食用過多肉類導致積滯，最適合的消食食物，就是山楂啦。而家裡的蘋果太多，堆積如山吃不完怎麼辦？煲湯就是最好的選擇。蘋果山楂煲湯吃起來酸酸甜甜的，口感好極了。

很多人對水果熟吃這件事很抗拒，覺得水果煮熟了以後營養成分都消失了。其實蘋果是維生素C含量很低的水果，即使全部維生素C都丟失了也不用覺得可惜，而多酚類物質是溶於水的，煮沸后大部分能保留下來，只要把蘋果湯喝了，也就沒有什麼損失了。而蘋果中的膳食纖維及礦物質都不怕熱，所以水果煮熟吃其實也沒什麼可怕的。

煮熟的水果還更容易消化，對於小孩和老人都挺適合的。但是，對於糖尿病患者就不太適合了，煮熟的蘋果升血糖會比生吃更快，所以糖尿病患者適合在兩餐中間少量吃生的蘋果。