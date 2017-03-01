[環球時報綜合報導]「我們要建立最強的軍隊，讓他國無法（向美國）露出牙齒」——美國總統特朗普在總統競選期間許下的這一承諾正在兌現——2月27日，白宮公佈2017財年預算案部分內容顯示，今年美國軍費計劃增長540億美元至6030億美元。

英國《金融時報》稱，如果特朗普的要求被批准，將是繼2008年軍費增加10%及2007年增加12%以來，美國國防支出最大的增幅，而那兩份預算是在小布希大舉增兵伊拉克時期通過的。「美國軍費這麼高是不是想打仗啊？」28日，不少中東網民忐忑不安地在網上發問。「特朗普要求在重要國際水道、戰略咽喉加強美軍的存在感」，一名美國官員對路透社說，「包括霍爾木茲海峽和南海等地。」

俄聯邦議會上院國防與安全委員會主席奧澤洛夫28日對俄新社表示，這是華盛頓「試圖向莫斯科發出挑戰」，「像從前那樣維持自己世界霸權的野心」；英國《每日電訊報》則評論稱，「特朗普成功地將民粹主義帶入了白宮。」

在這份預算案中，除軍費增長10%外，其他所有聯邦機構如環保署、國務院等的預算幾乎都有所下調。不過預算案需要提交給國會，並得到國會批准才能生效。當地時間28日晚，特朗普將在國會發表演說，預計將就預算案爭取國會支持。

特朗普27日在白宮對美國州長協會發表演講稱，增加軍費預算是一個具有里程碑意義的事件，是在危機時刻向世界展示美國的實力、安全和決心。他說，在他年輕的時候，美國沒有輸掉過戰爭，但現在美國卻沒有贏得一場戰爭。17年來美國在中東耗費了6萬億美元卻一事無成，中東情勢甚至比以前更糟。

一名了解內情的官員27日對路透社表示，特朗普要求增加的540億美元軍費，其用途包括建造海軍艦隻、購置軍用飛機，並且在重要國際水道、戰略咽喉加強美軍的存在感。這些重點戰略地區包括波斯灣的霍爾木茲海峽以及南海等地。《印度斯坦時報》28日稱，這將使華盛頓站到伊朗和中國的對立面。另據白宮27日表示，已接獲國防部就如何擊敗「伊斯蘭國」（IS）提出的初步計劃。特朗普競選時的核心訴求之一就是加速進攻IS，他指責前任奧巴馬「在這方面花費太多時間」。

特朗普在競選期間就作出壯大軍隊的承諾，上周五他在全國保守派集會上再度發誓，要進行「美國史上最大規模的擴軍之一」。法新社等媒體紛紛質疑美國軍費大幅提升的必要性。目前，美國國防開支已經高達每年近6000億美元，此次又要增幅10%。「美國2017年軍費是俄羅斯的10倍」，有俄媒這樣感嘆。

「自從『9·11』后，五角大樓手裡有一張空白支票，總統們往上填數字，奧巴馬曾經建議軍費增長6%，現在特朗普又加碼。」《紐約時報》28日稱，現在伊拉克和阿富汗的駐軍少之又少，美國的軍費比排在其後面的7個國家的總和還要多。

《華盛頓郵報》27日稱，過去一段時間，外界對「美國第一」很困惑。這個詞有著醜陋的歷史，曾經是納粹同情者的機會口號。如今，「美國第一」成了特朗普孤立主義和重塑戰後國際秩序的代名詞。特朗普增軍費，減少非軍事開支，誰是受害者？普通美國人，包括數百萬投特朗普票的選民。文章稱，拿民眾預算支持國防，是件痛苦的事情，而現在僅僅是痛苦的開始。

[環球時報駐美國、埃及、日本特派特約記者 張朋輝 韓曉明 藍雅歌 任重 柳玉鵬 環球時報記者 杜天琦]