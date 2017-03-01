原標題：樂天揮一桿薩德越千里

樂天簽署球場換地協議韓國民眾強烈抗議

韓國國防部2月28日表示，當天與樂天集團就「薩德」部署用地正式簽署換地協議。根據韓國國防部的說法，韓國政府計劃加快進度，在總統選舉前完成「薩德」部署工作。「薩德」X波段雷達的探測範圍半徑可達2000公里，其監控範圍和攔截對象遠超韓國自稱的防衛需要，而事實上將把地區內國家置於美國監視之下，是把韓國納入美國的導彈防禦系統。

樂天未正面回應

據韓聯社報導，根據該協議，國防部將用位於京畿道南楊州市的一塊6.7萬平方米的軍用土地換取樂天集團面積為148萬平方米的星州高爾夫球場，作為「薩德」部署地。星州高爾夫球場此前的評估價為890億韓元（約合7857萬美元）。

報導稱，韓國軍方計劃於今年5月至7月間完成「薩德」入韓。之後，韓軍將推進各項進程，依據《駐韓美軍地位協定》向美方出讓土地，隨後進行設計、環境影響評估及建設施工等環節。

當天，「阻止『薩德』在韓部署全國行動」等7個韓國市民團體在國防部門前召開記者會並舉行反對示威，稱部署「薩德」是「韓美間強行推進的違法事項」，主張部署完全無效，並表示星州郡及金泉市民眾將向首爾行政法院就國防部的行為提起行政訴訟。

去年9月，韓國國防部將樂天集團位於慶尚北道星州郡的星州高爾夫球場確定為「薩德」最終部署地，遭到星州等地民眾的強烈反對。韓國民眾多次舉行集會活動，抗議美國在韓部署「薩德」系統。

不過，當媒體記者向樂天集團求證時，樂天方面卻以此事敏感為由，沒有予以正面回應。該集團一名發言人說：「我們不能證實任何有關『薩德』的問題，包括相關計劃和理事會情況。你們應該問國防部。」

或提早至5月部署

韓國國防部一名官員透露，「薩德」落地問題解決后，下一步韓國軍方將把這塊地划為軍管區，並依據《駐韓美軍地位協定》向美方出讓土地，隨後啟動設計、環評和施工。

根據這名官員的說法，由於這一高爾夫球場已具備供水、電力和道路等基礎設施，因此無需再新建類似設施。如果交接、環評和設計等工作同時進行，部署工作很有可能按期完成。

這名官員同時表示，國防部希望政府能在今年5月完成部署。此前一天，韓國國防部表示，最早將在今年6月底前完成工作。

韓國國防部之所以想把時間提早到5月，目的是趕在新總統選舉出來之前把「薩德」部署完畢。外界普遍認為，韓國憲法法院將在3月就總統朴槿惠彈劾案作出判決。根據相關法律，一旦憲法法院裁決彈劾案有效，必須在60天內舉行總統選舉，那麼選舉時間就將在5月。

「薩德」全稱為「末段高空區域防禦系統」。美韓去年7月宣布，將在韓國部署「薩德」，理由是防範朝鮮可能發動的導彈攻擊。

作為韓國的鄰國，中國和俄羅斯堅決反對這項部署計劃。中方指出，部署「薩德」無助於實現半島無核化，不利於維護半島和平穩定，與各方對話協商解決問題的努力背道而馳，並嚴重損害包括中國在內的本地區國家安全和戰略平衡。據新華社

■新聞背景

樂天掌門險些被捕

由於樂天集團在中國有巨大的商業利益，而中國明確反對「薩德」入韓，因此輿論普遍認為樂天此舉將使其在華利益受損。

對此，最大在野黨共同民主黨政策委員會首席副代表洪益標2月28日指出，樂天明知會給企業帶來危害還做出這樣的決定，是因為此舉背後存在與政府的利益交換。

樂天集團被認為與韓國政府關係密切。在震撼韓國政壇的總統朴槿惠親信崔順實幹政案中，檢方懷疑樂天集團向崔順實實際控制的兩個財團提供資金以換取在首爾市區的免稅店經營權。此外，韓國檢方去年在對樂天集團創始人辛格浩及其子、現任樂天集團會長辛東彬等樂天家族成員涉嫌挪用公款、瀆職、逃稅等問題進行調查和起訴的過程中，因拘捕令被駁回而未能對其實施拘捕。

反對「薩德」全國行動共同執行委員長朴石民對新華社記者說，樂天集團已經因免稅店問題涉嫌行賄，卻依然於去年12月再次被選為首爾市新一批免稅店的經營者，而對辛東彬等人的拘捕令被駁回后，樂天就表態同意為部署「薩德」與政府換地。他說，樂天集團同朴槿惠政府官商勾結，其為政府提供部署「薩德」用地的行為是「行賄」行為。

據新華社

■中方反應

外交部回應「懲戒樂天」

外交部發言人耿爽2月28日在回應關於中國政府是否會對韓國樂天集團採取懲戒措施的問題時表示，外國企業在華經營成功與否，要由中國市場和中國消費者決定。

有記者問，據報導，樂天集團2月28日同韓國防部正式簽署「薩德」換地協議。近來不少中國民眾表示要抵制樂天。請問中國政府是否會對樂天集團採取懲戒措施？耿爽說，中方對韓方罔顧中方利益關切，執意配合美方加緊推進薩德反導系統部署進程表示堅決反對和強烈不滿。中方反對在韓部署「薩德」系統的意志是堅定的，將堅決採取必要措施維護自身安全利益。中方強烈敦促有關方面正視中方利益和關切，停止相關部署進程，不要在錯誤道路上越走越遠。中方已經就有關最新事態兩次向韓方提出了嚴正交涉。

耿爽說：「關於中國民眾的態度，我想有關方面對中國民眾反對美韓部署『薩德』系統的立場是十分清楚的，想必他們也注意到近來中國民眾的呼聲。」

關於中國政府的態度，耿爽表示，中方歡迎外國企業來華投資興業並始終尊重和保護外國企業在華的合法權益。同時，有關企業在華經營必須合法合規。據新華社

■新聞評論

吃中國還要害中國？

韓官方和輿論認為，協議簽署這一舉動無異於把韓國推向一條危險的「快車道」，不僅罔顧韓國民眾安危，更嚴重破壞地區戰略平衡，嚴重損害包括中國在內的本地區有關國家戰略安全利益，不利於維護朝鮮半島的和平與穩定。「薩德」是用來做什麼的？世界很清楚，鄰國很清楚，韓國民眾也很清楚。但它無法保護韓國，甚至不能把首爾納入保護範圍內。相反，部署「薩德」卻會把韓國以及韓國民眾推到危險境地。韓國近期民調顯示，超過半數的韓民眾認為部署「薩德」是一個錯誤的決策。有韓國民眾提醒，部署「薩德」只會使韓國成為半島「火藥桶」和衝突「前沿」。更需要注意的是，「薩德」X波段雷達的探測範圍半徑可達2000公里，其監控範圍和攔截對象遠超韓國自稱的防衛需要，而事實上將把地區內國家置於美國監視之下，是把韓國納入美國的導彈防禦系統。如俄羅斯駐韓大使所說，俄方認為在韓部署「薩德」系統是美國全球導彈防禦體系的一部分，俄方視其為「對俄羅斯國家安全的威脅」。一國安全不應建立在損害別國安全的基礎上。在國家核心利益面前，中國反對在韓部署「薩德」系統的意志是堅定的，將堅決採取必要措施維護自身安全利益，由此產生的一切後果要由美韓來承擔。實際上，「薩德」一旦在韓國部署將嚴重損害中韓關係基礎，破壞中韓之間的互信與合作，勢必將影響兩國經貿往來，包括這些年努力耕耘中國市場的韓國企業在內許多人將成為受害者。需要指出，在「薩德」這件事上，某些韓國企業扮演了一個不光采的角色。有韓國民眾明確提出，中國民眾恐怕無法容忍某些韓國企業一邊賺著中國人的錢，一邊卻做著傷害中國國家利益的事。奉勸相關國家，莫要一意孤行，置地區民眾安危和地區國家利益於不顧，不要在錯誤的道路上越走越遠。緊急剎車「薩德」系統部署，才是明智之舉，否則恐將走上一條難歸路。據新華社