28日，韓國國防部表示，樂天集團已簽署部署「薩德」用地的易地協議。樂天作為經濟企業，為何會捲入部署薩德的政治風波？樂天為何明知要面臨經濟損失，但仍執意支持？這裏面的事兒就讓外事兒（微信ID：xjb-waishier）來一一道明。

換地完成後，「薩德」何時部署？

28日，韓國國防部與樂天集團簽署易地協議，國防部用京畿道南楊州市軍用地塊等價交換位於慶尚北道星州郡的「樂天天山高爾夫球場」，用於部署「薩德」。

對於接下來的日程，韓國國防部有關人士表示，易地協議已經簽署，天山高爾夫球場今天起將被指定為軍管區，將啟動標樁立界工作。環評工作預計5月到6月完成，之後還要進行施工，因此有觀測認為「薩德」入韓最快也要到6月到7月。

韓國軍方為何選中樂天的這塊地？

樂天天山高爾夫球場距離首爾170公里，海拔680米，高於海拔383米的星山炮台。作為韓國休閑產業龍頭樂天集團的產業，這個高爾夫球場是韓國頂級鄉村俱樂部，面積約為148萬平方米，鑒定評估額略低於1000億韓元（人民幣6.29億元）。

該球場官方網站有中文版本，可見有中國客戶的需求，網站上有很多風景怡人的球場圖片，球場由世界權威高爾夫球設計公司黃金熊公司前首席設計師湯姆·皮爾森設計，18洞球道開闢於原始森林和盆地溪谷之間，球場全長6602米，可打標準桿72桿高爾夫球。該俱樂部還標榜異國風情，和讓打球者感受世界名門的氣氛。

為何要在這個球場布置「薩德」，韓國政府此前曾表示，選址主要參考六大標準，包括軍事效用性、居民健康、工程費用以及工期長短等。與其他地點相比，該球場優勢明顯，球場海拔高，居民稀少，電磁輻射危害性相對少。另外，球場面積很大，還在道路、自來水管道和電力設施等基礎設施方面一應俱全。

除了技術和經濟因素，中央黨校韓國問題專家張璉瑰教授對外事兒（微信ID：xjb-waishier）指出，還有安全考量，布置地點不能距離「三八線」太近，不能將這種精密貴重儀器部署在朝鮮火炮攻擊範圍之內。另外，布置地點還要相當有開闊度，選在這裡會將保護範圍達到覆蓋2/3韓國國土。

樂天最初因何遲疑，後來為何又同意？

選址結束后，韓國政府便緊鑼密鼓開始與樂天方面協商。據悉，去年11月，國防部就和樂天就換地一事初步達成協議，當時計劃1月簽署協議。韓國媒體認為，考慮到中國方面對「薩德」問題的明確反對態度，以及在野黨對部署「薩德」表現出的否定立場，樂天確實有所遲疑。

韓國政府方面人士認為，樂天面臨三重為難處境，一方面是針對崔順實事件進行的調查，另一方面則是「薩德」問題讓免稅店等對華項目出現障礙，同時還要看在野黨臉色，因為今年韓國大選很可能實現政黨輪替。

據《中央日報》報導，樂天集團相關人士表示，部署「薩德」用地問題確實令樂天在華事業蒙受了巨大損失，但我們出於大局考慮做出了決定。

醜聞纏身的樂天，更怕涉「干政門」的調查？

對於樂天方面的一意孤行，張璉瑰分析說，樂天雖然是一個經濟機構，但最優先考慮的還是韓國安全利益，特別是很多韓國人將朝鮮核威脅看得很重，在這種情況下，樂天不可能反對韓國和美國政府的決定。

樂天集團是韓國著名財閥，業務領域涉及零售、食品、旅遊、石化地產及金融等多個方面。據悉，樂天集團在華事業占集團總體的比重較大，作為韓國免稅店旗艦的樂天免稅店，其整體購買額70%來自中國客人。

一些分析人士認為，如此巨大經濟利益仍讓樂天做出同意換地決定，這可能與樂天自去年以來遭到的一系列調查有關。去年11月，因為崔順實「干政門」，韓國特別搜查本部所屬的檢察官和搜查官30多人來到樂天會長辛東彬辦公室、政策本部和樂天酒店免稅事業部，展開突擊調查。

過去一年中，樂天麻煩纏身，《朝鮮日報》指出，樂天去年被查抄搜查10多次，被稱為「樂天二把手」的政策本部長（副會長）李仁源甚至在檢方傳喚前一天自殺身亡。去年6月，樂天因秘密資金問題被搜查后，有400多名員工接受檢方傳喚調查，50多名員工被禁止出國。

此外，韓國檢方查到一些樂天企業主和子公司之間在房地產交易過程中形成秘密資金的線索。樂天企業主和子公司們的貪污和瀆職金額高達3000億韓元（人民幣16.8億元），秘密資金達數百億韓元。

去年9月，韓國檢方乘勝追擊傳喚調查樂天集團會長辛東彬，檢方指控樂天公司通過樂天建設等子公司吸收數百億韓元非法資金，並且還存在集團內部交易等瀆職嫌疑。調查中掌握的瀆職、非法資金、貪污嫌疑金額高達2000億韓元左右（人民幣12.3億元），檢方認為辛東彬應該承擔責任。

面對如此一個爛攤子，樂天恐怕無力招架來自韓國政府方面的壓力，畢竟此前曾有不少韓國財閥負責人鋃鐺入獄的前車之鑒。張璉瑰指出，韓國大企業要充分考慮與政府的關係，如果不合作，政府會制裁他們，因此樂天決定這個事情並非只考慮經濟因素，不能將這種大企業看做純粹的盈利機器，那就把韓國財閥看得太簡單了。

不少中國民眾要抵制樂天，樂天在華市場會好嗎？

如今，樂天董事會終於做出換地決定，但此事遠沒結束，因為其仍將面臨來自內外的雙重壓力，一方面，星州居民堅決反對「薩德」落戶當地，另一方面，樂天在海外市場方面也將舉步艱難，據韓國媒體報導，上海樂天中國總部接受成立4年來最大規模的稅務調查。

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關於有不少中國民眾呼籲抵制樂天，中國外交部發言人耿爽回應說，關於中國民眾的態度，我想有關方面對中國民眾反對美韓部署「薩德」系統的立場是十分清楚的，想必他們也注意到近來中國民眾的呼聲。

耿爽說，關於中國政府的態度，我們曾多次說過，中方歡迎外國企業來華投資興業並始終尊重和保護外國企業在華的合法權益。同時我們也強調，有關企業在華經營必須合法合規。外國企業在華經營成功與否，要由中國市場和中國消費者決定。

撰文：王曉楓 編輯：李艷婷