作為市場廣泛關注的國企改革重組案例，寶鋼換股合併吸收合併武鋼的工作已經完成，寶鋼股份（600019.SH）即將於2月27日（周一）正式復牌。

2月24日晚間，寶鋼股份公告稱，寶山鋼鐵股份有限公司換股吸收合併武漢鋼鐵股份有限公司的換股工作已實施完畢，新增股份將於2月27日上市，公司股票將於同日復牌。

時間回溯至2016年6月，寶鋼集團與武鋼集團宣布啟動重組，這被市場認為是在供給側改革大背景下鋼鐵行業新一輪整合的開端。

三個月後，雙方正式公佈合併方案。寶鋼集團作為重組后的母公司，將更名為中國寶武鋼鐵集團，而武鋼集團將整體無償划入，成為其全資子公司。在上市公司層面，寶鋼股份和武鋼股份將採取換股的方式進行合併。

根據合併方案，武鋼股份按1:0.56的比例由寶鋼股份吸收換股，即每股武鋼股票可換取0.56股的寶鋼股票。合併后的新寶鋼股份總股數將增至221億股。寶武鋼鐵集團持股比例為52.14%，武鋼集團持股13.49%，另有34.37%的股份為其他外部股東所擁有。

不久前的1月23日，武鋼股份（600005.SH）以每股3.71元收盤，結束了其在A股最後一個交易日，並已於2月14日退市。

據悉，於2016年12月正式揭牌的中國寶武鋼鐵集團擁有員工22.8萬人，資產總額近7300億元，營業收入將達3300億元。中國寶武鋼鐵集團年產鋼規模將位居中國第一、全球第二，僅次於世界巨頭安賽樂米塔爾。

（編輯：朱益民）