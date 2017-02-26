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今天國新辦的新聞發佈會上，劉士余主席對於IPO的發行節奏的定調，成為業界最為關注的話題。

劉士余對於解決IPO堰塞湖的表態是：

IPO堰塞湖的數字效應不是很重要，而心理效應比較重要，去年一年時間，我們把扭曲了的預期調過來了，變成了信心。大家不要在乎每周上市、過會的企業多幾家、少幾家，而是應該在乎過會企業的質量，證監會去年花了很大功夫嚴把IPO公司的質量關，再融資的質量關、併購重組的質量關，加大了發行人、保薦人的責任。

2017年IPO約發行400家

2017年IPO發行速度究竟會有多快？

券商中國記者統計，截至2月24日，今年以來證件會共核發了6批IPO上市，累計獲得IPO發行批文的企業數量達68家，佔去年成功發行IPO數量近30%。

換言之，監管層除了在過年期間有兩周沒有核發批文外，以每周一批、每天2家左右的節奏，高速推進著新股發行。

「今年大多數券商的投行工作重心都會圍繞IPO展開。」北京某中型券商投行部負責人稱，2017年無疑將是IPO豐收年。

某上市券商分管投行業務副總裁推算，「按照當前發行速度，今年至少會消耗掉三四百家擬上市公司。」

「以前是我們追著預審員主動要反饋、補材料，現在是預審員催著我們封卷。」北京某大型券商資深保薦代表人稱，換做過去，從申報到預披露更新最快也需要一年半到兩年的時間，而現在個別項目只需幾個月。

「現在創業板企業從申報到上市平均所需18個月，預計今年這一速度將縮短至12個月。」某上市券商資深保薦代表人稱，過去IPO項目從申報到上市少則兩三年，多則三五年，但隨著去年底IPO發行批文加速，及IPO扶貧、西藏或新疆「VIP」綠色通道的政策支持，最快一個IPO項目從申報到發行只花了6個月。

沒錯，去年國海證券承攬的安徽集友新材，從申報材料到過會就只用了189天。據了解，該公司2016年6月份申報IPO，2016年12月過會，2017年1月發行，申報到過會僅等了6個月，過會到發行僅等了2個星期。

安徽集友新材也是首個成功上市IPO扶貧項目，註冊地位於安徽省安慶市太湖經濟開發區，為國家級貧困縣地區企業。除集友新材外，來自西藏的易明醫藥和高爭民爆從申報到上市的時間也不到一年。

華泰證券此前也預計稱，2017年，IPO發行節奏大致為每月250億元，全年約400家，資金需求規模在3000億元左右。

「2017年新股發行仍將保持較快節奏，或會進一步加快。」申萬宏源認為，2016年11月開始，首發上會家數已明顯增加，平均環比增速高達82%，同時，首發審核通過率也降至86%，明顯低於2016年全年均值91%，IPO審核趨嚴。

當然，對於IPO發行加速市場也有不同的聲音，有觀點認為A股市場只花了四分之一的時間，就發行了美國接近60%的股票數量，如果按照這個速度發行新股，不久，A股的股票容量將會成為世界第一，但是發行公司的質量和未來的發展潛力卻與美國有著一定的差距。

據統計，美國市場上市最早的個股是1899年12月31日上市的通用電氣，截至到2016年底，在117年的時間里，合計上市的股票數量目前是5449隻。而A股，從1990年12月19日第一批個股上市，到2016年底，過去了26年的時間，而A股合計的數量已經達到了3187隻。

券商：如何看IPO發行節奏對A股影響

海通證券的研究表明，IPO發行節奏對A股行情影響不顯著，總體上，IPO供給基本上保持動態平衡，IPO發行節奏與A股行情更是相生相長的關係，在牛市中IPO發行較多，在熊市中IPO發行較少，在震蕩市中IPO發行節奏保持平穩。

在IPO發行家數和融資金額趨增時行情多處上漲階段，如2005-2007年牛市期間，每年IPO發行家數從14家擴大到126家，融資金額從53億元擴大到4771億元；2014-2015年牛市期間，每年IPO發行家數從125家擴大到223家，融資金額從669億元擴大至1576億元。

在IPO發行家數和融資金額趨降時行情多處下跌階段，如1993-1995年熊市期間，每年IPO發行家數從107家減少至21家，融資金額從130億元減少至21億元；2011-2012年熊市期間，每年IPO發行家數從281家減少至155家，融資金額從2810億元減少至1034億元。

在IPO發行家數和融資金額較為平穩時，行情多處於震蕩階段，如2002-2003年震蕩市期間，每年IPO發行家數從68家微降至67家，融資金額從480億元微降至472億元。

中信證券表示，回顧歷史，A股共有9次IPO暫緩發行，這9次暫緩前後市場表現不盡相同，但IPO對二級市場指數的影響並不一定是負面的：IPO暫緩期間有過大漲的情況也有過下跌的情況，而IPO重啟之後短期之內呈現震蕩走勢，但重啟1年內大概率是上漲的。

劉士余：IPO關鍵是質量不是數量

對此，證監會主席劉士余在國務院新聞辦就協調推進資本市場改革穩定發展等情況舉行發佈會上，對市場關心的如何解決新股「堰塞湖」問題回應表示，並有信心解決所謂的新股「堰塞湖」。

「有人擔心IPO發行數量增加了，可能會影響二級市場。」劉士余在發佈會上表示，過去當資本市場下行壓力較大的時候，我們曾經用過減少甚至暫停IPO的方法，力圖穩定市場、緩解下行壓力，也取得過時點性的效果。但從長遠來看，效果並不好，因為沒有解決資本市場長期穩健發展的機制性問題，沒有解決資本市場的源頭活水問題，沒有解決服務實體經濟的能力問題。

劉士余進一步解釋，當然，從靜態來看，在某一個時點，新股發行增加了，會影響二級市場的供求關係，但是同時也改善了市場的平均市盈率。動態地看，資本市場的根本動力在於為實體經濟服務，在於分享實體經濟發展的成果。一個脫離實體經濟發展水平的資本市場是不長久的。要想長久，就必須有新的公司進來，新的公司進來以後就會增加市場流動性，就會吸引增量資金，因為投資價值在增加，全社會的信心就增強了。

去年以來，證監會加大了資本市場的審核力度，增加上市公司的供給力度，實踐證明，市場是歡迎的，去年280家企業IPO過審，248家完成IPO。證監會有信心解決所謂的堰塞湖問題，大家看到堰塞湖有擔憂，害怕新股發行增加股市就下行，800家這盆水倒下來市場是否要衝垮了。

其實，堰塞湖的數字效應不是很重要，而心理效應比較重要，去年一年時間，我們把扭曲了的預期調過來了，變成了信心。大家不要在乎每周上市、過會的企業多幾家、少幾家，而是應該在乎過會企業的質量，證監會去年花了很大功夫嚴把IPO公司的質量關，再融資的質量關、併購重組的質量關，加大了發行人、保薦人的責任。過段時間大家可能會看到，證監會還會公佈一些有影響力的案子。

去年券商真正落實風險管控責任，一些上市公司和保薦人，主動從IPO排隊的企業中撤回去，共有90家。這需要靠大家的共同努力，把握住質量關。高質量的上市公司會帶來市場增量資金，這是實踐證明的一種高度正相關的關係。

當然，經過長期發展，解決IPO「堰塞湖」問題的路子也是越來越寬了，不光滬深兩所吸納新公司的能力在增強，新三板市場的功能也越來越突出，將發揮更大的作用。區域性股權市場的法律地位和運行規矩明確了，它對解決當地小微企業的股本融資會發揮相應的積極作用，再加上規範化的併購重組這個渠道，資本市場對企業股權融資的接納能力會越來越高，新上市公司的質量會越來越高。

此外，他提醒，大家在看待排隊企業的家數時，可以換一個角度，中國是發展中的大國，隨著創新驅動戰略的實施，會有越來越多的企業申請上市，這不是壞事，這是好事，是中國經濟活力的體現，是中國資本市場發展的源頭活水。

劉士余：資本市場如同珍珠項鏈

對如何處理好、平衡好資本市場改革、發展、穩定三者的關係，中國證監會主席劉士余在今日發佈會上稱，檢驗資本市場改革成效的唯一標準就是市場的穩定健康發展。

劉士余解釋到，有句話「風平浪靜好行船」，中國資本市場多年的實踐證明，沒有穩定的市場環境，任何改革都無法推進，甚至已經邁出的改革步子可能要倒回來。這方面我們是有深刻教訓的。反過來，如果我們不堅持市場化、法治化、國際化的改革方向，不堅持問題導向的改革哲學，那麼資本市場當中長期積累下來的「頑疾」就不可能減少，更談不上根除，資本市場的發展就沒有活力，穩定就缺乏牢固的基礎。所以他認為，改革和穩定是相輔相成的。

劉士余在介紹資本市場改革發展方面時表示，路是要一步一步走的，關鍵是要走到正確的路上，方向要對，打一個比方，女記者帶的珍珠項鏈，串好得有步驟，要有珍珠，珍珠就是上市公司的質量，就是上市公司，珍珠要有條線，要牢固不能忽粗忽細，這是改革的方向，穿珍珠得一顆一顆穿，珍珠項鏈串起來得有鎖頭，這就是監管。

劉士余表示，改革、穩定、發展必須是全方位的協調，要有好的珍珠，那就是高質量的上市公司，珍珠數量要夠，那就是上市公司的數量還要增加。穿起來的項鏈任何時候戴著好看，那挑的線就要堅固紮實，那就是我們的基礎制度要紮實，改革方向要正確。珍珠項鏈在夏天是怕汗的，遇汗以後要洗乾淨，怕酸、怕鹼，要呵護，那就是我們的資本市場要加強監管，保護投資者合法權益。「所以說，檢驗我們改革是不是下了真功夫，方法對不對，效果好不好，唯一標準就是看資本市場是否穩定健康發展。」

劉士余強調稱，資本市場的監管發展在任何時候都必須牢牢堅持穩中求進的總基調，這是基本原則。我們在這方面有過教訓。自從全球有了資本市場以後，這個跟頭全人類就沒少摔過，但聰明人不能老摔跟頭。在資本市場，無論是市場運行還是政府監管，都必須牢牢堅持穩中求進的總基調。

「知易行難，資本市場改革到了今天，在改革問題上，看準了的改革、市場發展急需的改革，我們就要堅定不移地去做，一步一個腳印扎紮實實地推進，這就叫積跬步至千里，讓改革落地生根、開花結果。」劉士余表示，從去年底到今年初，大家是去年盼望「穩」，今年盼望「穩」加「進」。改革要有新進展，要有新成效，要有新突破，尤其是資本市場參與者達成共識的一些關鍵性制度，必須邁出關鍵步伐。