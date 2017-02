| 本文由華商韜略自媒體知適整理

| 首發於微信公眾號:知適(hstlzs)

親愛的約翰:

非常高興,一場險些釀成國難的金融危機終於過去了!

現在,我想我們那位合眾國總統西奧多?羅斯福先生,可以到路易斯安納繼續心安理得地打獵了,儘管他在這場危機中表現得令人吃驚的無能。當然,總統先生並非什麼都沒有做,他用「擔憂」支持了華爾街。上帝呀!我們納稅人真是瞎了眼,竟然把這麼一位紐約混混兒送進了白宮。

坦率地說,一提到西奧多?羅斯福的名字,和他對標準石油公司所做的一切,就令我憤慨。他是我見到的最狹隘、最富有報復心的小人。是的,這個小人得逞了,用他手中的大權,成為了由他自己策動的一場不公平競賽的勝者,讓聯邦法院開出了那張美國歷史上前所未有的巨額罰單,並下令解散我們的公司。看看這個卑鄙的人都對我們做了什麼!

然而,我相信,他所謂的懲戒終歸不會得逞,反倒會使他感到大為懊喪,因為我相信我們所有的公司不是垃圾我們有傑出的管理隊伍、有充足的資金,我們可以抵禦任何風險與打擊,我們的財富將因它們健康的肌體滾滾而來。等著瞧吧!我們會有暗自竊喜的時候。

但是,我們的確受到了傷害,受到了極不公正的對待。西奧多指責我們是擁有巨富的惡人,那位法官大人侮辱我們是臭名昭著的竊賊,好像我們的財富是密謀掠奪來的。錯!那些愚蠢的傢伙毫不知悉大企業是如何建立起來的,他也不想知道。我們每一分錢都滲透著我們的智慧,我們每前進一步都付出了承重的汗水,我們事業大廈的基石由我們生命奠基。但他們不想聽,卻要像偏執狂一樣,只相信他們自己低能的判斷,帶有侮辱性的貶低我們的經商才能,更無視是我們用最廉價、最優質的煤油照亮了美國的事實。

我知道,西奧多手中的長劍一定將揮舞到大有斬獲為止,因為他拒絕了我們和解的建議。但我無所畏懼,因為我問心無愧,而最壞的結果只不過是他用他手中的強權拆散我們輝煌而快樂的大家庭而已,但快樂不會停止,輝煌也不會落地。建立在現實基礎上的未來將證明這一切。

毫無疑問,我們正在經受著前所未有的迫害,來自羅斯福政府的迫害。但是,我們不能感情用事,不能用憤怒壓制良知,當危機來臨時我們永遠不能袖的旁觀,那會讓我們感到恥辱和良心不安,我們應該挺身而出。因為我們是合眾國的公民,我們有使國家和同胞免於災難的職責。而作為富人,我知道,巨大的財富也是巨大的責任,我肩負著造福人類的使命。

這次金融危機席捲華爾街,處於恐慌之中的存款人排起長隊要從銀行取走存款,出現擠兌,一場將導致美國經濟再次進入大蕭條的危機來臨的時候,我預感到國家已陷入雙重危機:政府缺乏資金,民眾缺乏信心。此時此刻,「錢袋先生」必須要為此做些什麼,我打電話給斯通先生,請美聯社引用我的話,告訴美國民眾:我們的國家從不缺少信用,金融界的有識之士更以信用為生命,如果有必要,我情願拿出一半的證券來幫助國家維持信用。請相信我,金融地震不會發生。

感謝上帝,危機已經過去,華爾街已經走出困境。

而我為這一刻的到來,做了我該做事情,就像《華爾街日報》評論的那樣,「洛克菲勒先生用他和聲音和巨額資金幫助了華爾街」。只是,有一點永遠都不會讓他們知道,在克服這次恐慌中,我是從自己錢袋裡拿錢最多的人,這令我非常自豪。

當然,華爾街能成功度過此次信用危機,摩根先生可謂功勛卓著,他是這場戰爭不折不扣的指揮官,他將一群商界名士聚集起來共同應對了危機,用他不可替代的金融才能和果決的個性拯救了華爾街。所以我說,美國人民應該感謝他,華爾街的人應該感謝他,西奧多?羅斯福更應該感謝他,因為摩根替他做了他本該做卻因無能而沒有做的事。

如今,很多人,當然還有報紙,都對慷慨解囊的人們大加讚譽,但在我這裏它一文不值。良心的平靜才是惟一可靠的報酬,國難當頭,我們本該當仁不讓、勇於承擔。我想那些真誠伸出援手的人們同我一樣,我們只是想用自己的力量、信仰與忠誠照耀我們的祖國。

但我並非沒有可恥的記錄。在四十六年前,當許許多多的美國青年聽從祖國召喚,忠誠奔赴前線,為解放黑奴、維護聯邦統一而戰的時候,同樣作為青年,我卻以公司剛剛開業、我的家人要靠它活著為由,未去參戰。

這似乎是一個讓人心安理得的理由,但那時國家需要我的,需要我們流血。這件事一直讓我的良心不安,直到十幾年前那場經濟危機的到來,我才得有救贖的機會。當時,聯邦政府無力保證黃金儲備,華盛頓轉而向摩根先生求助,但摩根無能為力,是我拿出巨資助政府一臂之力才平息了那場金融恐慌。這讓我非常高興,比賺多少錢都令我高興。

但我未將自己視為拯救者,更未自命不凡,只有傻瓜才會因為有錢而自命不凡,因為我是公民。我知道,我擁有巨大財富,我也因它而承擔著巨大的公共責任,比擁有巨大財富更崇高的是,按照祖國的需要為祖國服務。

約翰,我們是有錢,但在任何時候,我們都不該肆意花錢,我們的錢只用在給人類創造價值的地方,而絕不能給任何有私心的人一點點好處。當然,我們也絕不再給共和黨人捐款助選,那個西奧多?羅斯福已經把我們害苦了。

名譽和美德是心靈的裝飾,如果沒有她,即使肉體再美,也不應該認為美。

——愛你的父親(洛克菲勒)

【每日一金句,順便學英語】

我們藉由發揮自己的優點,而不是剔除弱點來獲得成功。

Success is achieved by developing our strengths, not by eliminating our weaknesses.

-----END-----

本文作者:華商韜略旗下自媒體——知適

文章由 知適 微信公眾號整理首發,禁止私自轉載,如需轉載,請聯繫微信公眾號——知適 獲得授權。

歡迎訂閱知適微信公眾號(id:hstlzs),每天長點適用的知識和常識。