全國政協委員施傑：網約車新政應作調整

21世紀經濟報導 李果

2017年全國兩會將於下月開幕，曾推動「酒駕入刑」的全國政協委員、四川省鼎立律師事務所律師施傑，今年的關注之一，是有關網約車新政的話題。

施傑表示，為加強管理，國家交通部聯合多個部門於2016年7月28日出台《網路預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》（以下簡稱《暫行辦法》），並於2016年11月1日起施行。然而，根據多家網約車平台公司的數據，在目前運行的網約車中，能滿足《暫行辦法》中主要限制條件的，僅占極少數部分。

「交通部制定了網約車高品質服務，差異化經營的原則。應從網約車的互聯網技術實現的傳統交通行業無法提供的服務來定義」，施傑稱，「我認為，政府應當放寬對網約車的准入限制，順應社會共享經濟發展趨勢」。

21世紀經濟報導記者注意到，施傑在今年提案《關於政府應當引導網約車發展的建議》中，詳細列舉了他對於上述《暫行辦法》存有異議的地方。

首先，施傑認為，北京、上海的網約車細則要求「京人京車」、「滬人滬車」等差異性待遇，不符合市場競爭規律。施傑表示，只有在市場競爭的推動下，網路車司機才有有不斷提升服務質量的內在動力，也有自我管理的需求與能力。

其次，施傑表示，北京、上海有成百上千萬非本地戶籍的從業人員，而且購房、購車也並沒有絕對限定於本市戶籍。「京人京車」、「滬人滬車」的嚴苛規定，將當地平台中近百分之九十的網約車排除在市場外，會導致營運車輛驟減。在有效供給與群眾需求間形成人為構築壁壘，阻礙新興業態的發展。

而對於多數城市對排量、軸距都作出的高標準要求，施傑認為，高排量代表著高耗油，不僅並不符合節能減排目的，高油費必將抬高車費。

更重要的是，施傑認為交通部制定了網約車高品質服務的原則，卻被地方監管部門簡單理解為車輛的高標準、高門檻，將損害網約車的實惠經濟特點，打擊其平民性，「上述許可管理的模式，將導致網約車司機數量驟減、車費翻倍，群眾打車難、打車貴的現象又再度出現。」

此外，施傑在這一提案中的主要觀點還包括：「許可管理將迫使私家車運營載客行業的不規範發展」、「許可管理不利於節約社會成本」等。

施傑建議，《暫行辦法》可作出如下修改：

（一）政府適當降低准入門檻。

《暫行辦法》為保障網約車乘車安全而加大監管力度，是十分必要的。比如：要求司機具有3年以上駕齡；要求司機接受背景調查，包括犯罪記錄和違章記錄；要求車輛為7座及以下乘用車；要求安裝具有行駛記錄功能的車輛衛星定位裝置、應急報警裝置；要求車輛技術性能符合運營安全相關標準要求，等等。設立適當的限制條件，符合市場發展規律，能促進網約車市場安全性、規範性發展。

同時，政府應當科學引導網約車發展，而不是像治理洪水猛獸，把它一下子關進籠子里。以構建網約車公平競爭的環境為導向，放寬對司機戶籍的限制性規定，充分的利用非本地戶籍務工人員的空閑車輛資源。網約車平台、司機和車輛的審核程序，各類許可證明的核發程序盡量從簡，以便節約社會管理成本。

（二）政府協助構建平台審核、加強平台監管

改事前許可，為後期監管，採用「政府管平台，平台管人和車」的模式。將市場准入許可更多地讓權給網約車平台，規範其登記信息、審核資質的義務，定期提交所有車輛的情況，這些數據要在監管部門備案。並通過補充相關的法律法規，對怠於履行義務的平台採取處罰措施。

對網約車不合理調價進行監管。保證人民群眾用最合理的價格出行，也避免由於市場壟斷形成的價格新高。2017年1月，上海交通委約談「滴滴出行」負責人，因平台上計程車預約加價功能超高額收費，就此提出整改意見，平台負責人也承諾將取消該功能。這就是成功的監管案例。

（三）延長新政策落地的過渡期

類似滴滴出行的輕資產互聯網平台所連接的網約車，存在大量不符合新政策標準的現象。而網約車司機如舊從事營運的慣性難以一刀斬斷，更重要的是群眾依賴於網約車出行的需求量依舊不減，社會各方都需要一個適應階段。所以，新政的實施不可硬著陸。當前階段，政府應當積極引導各平台規範化審核，加大對群眾宣傳力度，延長從舊規到新政的過渡期，循序漸進地促進新政策落地。

我國全面深化改革提出了目標： 市場在資源配置中起決定性作用，更好地發揮政府作用。近年來，國務院一直倡導轉變政府職能，推進簡政放權。對網約車的審核，放權是進步，限制是倒退。政府應當創新行業管理，優化監督模式，構建平台審核模式，推動群眾綠色出行、健康出行，為「互聯網+交通」營造良好發展環境。