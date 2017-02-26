東馬賽道變更助基普桑破紀錄？ 實力過硬為王道北京新浪網 (2017-02-26 22:33)
基普桑
新浪體育訊 日期:2月26日 2017年東京馬拉松當天進行，男子前世界紀錄保持者、肯亞名將威爾森-基普桑第一次奪冠。儘管他沒有實現賽前的要打破世界紀錄的豪言，但跑出2小時3分58秒的佳績，成為第一位在日本國內舉行的賽事跑進2小時3分大關的選手。這次比賽也是夏季舉行的世錦賽的日本國內選拔賽，24歲的井上大仁獲得了第8名——日本選手的最好名次。
本屆東京馬拉松在新賽段實施，路段更為平坦和風力小，利用跑出好成績。基普桑賽前發出要打破由同胞鄧尼斯-基梅托在2014年柏林馬拉松創造的2小時2分57秒的世界紀錄的宣言。今天比賽開始后，基普桑就一直領先，保持著良好的勢頭，在過了30公里后，超出領跑集團，和2014年比賽冠軍迪克森-坤巴處於top2的位置，在大約35公里處，他成功甩開了後者，一直保持優勢到終點——東京車站。基普桑2小時3分5908秒的奪冠成績，也超過了由肯貝德在2009年福岡國際馬拉松跑出的2小時5分18秒的日本國內賽事的男子最高紀錄。
這次比賽也是夏季舉行的世錦賽的日本國內選拔賽，24歲的井上大仁以2小時8分22秒的成績獲得了第8名——日本選手的最好名次。（Anemone）
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