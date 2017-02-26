（稿件來源：懶熊體育 微信公眾號）

43歲的中赫集團董事長周金輝是個極其低調的人，第一次在國安球迷面前亮相，他只給自己留了15分鐘時間。但一個不可更改的事實是，接手北京國安俱樂部之後，他再也不能低調下去了。

北京國安新老闆周金輝的第一次公開亮相，選在了2月26日的晚上，此時距北京國安首戰廣州恆大隻有一周時間。

顯然，這是一次集多重意義於一身的晚會，對內是一種動員，對外是一種宣布。

為了這場綠色基調的晚會，中赫和國安的工作人員忙得不可開交。沒辦法，留給他們的時間太少了。國安股份轉讓的大戲跨度超過一年，在樂視、螞蟻金服、IDG基金先後落空后，這場拉鋸戰結束於倉促接手的中赫。誰也沒想到周金輝接過了這一棒。

作為整場晚會的第一主角，主持人介紹的第一位嘉賓，周金輝只給自己留了15分鐘的講話時間。

周金輝對國安還有些陌生，從他的講話能聽得出來。他也表示，兩個多月前，自己怎麼也不會想到會以北京國安俱樂部董事長的身份站在這裏。

北京國安俱樂部和國安球迷，同樣對周金輝感到陌生，晚會在座的有不少國安元老或名宿，他們對國安了如指掌，各類掌故信手拈來，但幾乎不了解這位從天而降的新老闆。

這很正常，懶熊體育的採訪對象們也有這種感覺，很難有人能準確說出周金輝的性格或者特色，有人覺得這是一位低調的大亨，有人覺得這是一位對審美有要求的地產商，更多的人覺得這是一位深不可測的神秘人士。

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雖然掏出了35.5億元的真金白銀，一舉成為國安最大股東，但在近兩個月的時間里，周金輝始終保持著謙遜。他表態說，中赫會以一種打工者甚至是服務員的心態來建設北京國安，而不是以一種產權擁有者或老闆的心態來指揮這家成立了24年的俱樂部。

這位富豪的謙遜並非惺惺作態，多位北京房地產界人士都對懶熊體育表示，中赫集團對外一向低調，老闆不願拋頭露面，運營的邏輯也和其他地產企業有所不同。

2011年，中赫的「釣魚台7號院」項目爆出天價新聞，中國房地產報以《神秘的中赫集團》為題報導了這家企業，文中也只是模糊提及「中赫的實力不一般」。媒體的這種推測有一定道理，2005年，年僅30歲的周金輝斥1.17億元在京成立中赫置地，驗證了自身的能量。

在中赫官網上，周金輝這三個字極少出現，往往用「中赫置地董事長」這個頭銜來代替，在高管團隊的介紹中，也沒有出現周金輝的名字和照片。

外界傳說周金輝有軍方背景，但直到目前還沒有人拿出詳實證據。也有消息稱周金輝行伍出身，但一位中赫人士表示，沒有聽過。

中赫的項目不多，在北京一地，有釣魚台7號院、萬柳書院、北緯40度、誠盈中心等，另在蘇州、南京有少量布局。和恆大、綠城這些規模化的地產企業不同的是，絕大多數中國人都住不起中赫的房子。這種特別之處，或可解釋周金輝為何如此低調。

即便在信息發達的互聯網時代，也很難搜到周金輝的照片，更不要說了解他的興趣愛好，或者開什麼樣的汽車。

另外，中赫沒有上市，所以外界不能從公開資料獲知中赫的業績規模與財務狀況，但有分析人士稱，高端地產開發運營讓中赫保持了較低的負債水平和良好的盈利能力，現金流相對穩定，這也是中赫有能力迅速拿出35億資金的保證。

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就體育產業而言，周金輝是個新人。

兩個月前，中赫獲得北京國安64%的股份，這是中赫集團12年歷史上最引人注目的一次體育投資。此前這家地產企業和體育的關係僅限於2009年投資盛開體育，後者也參與足球，但主營業務為品牌讚助、公關傳播、賽事款待等。

除了北京國安和盛開體育，周金輝和體育的關聯並不多。網上能搜到周金輝和國際奧委會主席巴赫的合照，但出自一篇公關性質的稿件。

身為足球俱樂部老闆，精通足球當然是加分項，但這不意味著老闆必須是貨真價實的球迷。就目前而言，周金輝對如何運營一傢俱樂部還不夠熟悉，甚至整個中赫集團都處在初步了解的階段。在專業領域，比如外援引進，中赫集團暫時還要依賴俱樂部的原有體系。這可以理解，畢竟中赫過去的成功經驗基本都來自地產領域。

但周金輝顯然希望儘快縮短這一磨合期，正式入股后，他兩次探班國安球員，一是元旦去海口，二是春節後去西班牙，還特別前往國安俱樂部與主帥進行面談。

外界看不懂周金輝投資北京國安的邏輯——至少在目前，中赫的業務和足球俱樂部並無交集，中赫的高端住宅項目並不需要藉助足球來提升品牌。

據接近中赫人士透露，中赫在地產界的理念，一定會複製到國安俱樂部的運營上去，「但體育產業和房地產產業全然不同，中赫在地產上的理念如何在足球俱樂部運營中體現，仍是一個需要探索的課題。」這位人士對懶熊體育說。

懶熊體育得到消息，投資北京國安后，中赫或在體育地產方面發力，有在全國鋪設體育公園和體育綜合體的考慮。但一位中赫高層人士回應稱，他沒有聽過這個計劃。

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中赫集團的辦公樓位於北京國貿三期，辦公室寬敞明亮，有著整齊的灰黑色調。中赫前員工楊瑛對懶熊體育說，這是周金輝的個人風格決定的，老闆對企業VI有一定的要求。

在楊瑛眼裡，周金輝年輕有為。這是一個靠譜的判斷。論涉足中國足球的地產大佬，廣州富力老闆張力64歲，浙江綠城老闆宋衛平59歲，廣州恆大老闆許家印58歲，而周金輝只有43歲。在北京國安成立的1993年，周金輝只有19歲。

讓楊瑛印象深刻的是，周金輝穿衣打扮很體面，「他很少笑，看起來很嚴謹，跟員工的話不多，但比較通情達理。」

剛進公司不久，通過周金輝的穿衣打扮和工作風格，楊瑛猜測這是一位摩羯座，很快她從老員工處得到了驗證，老闆果然是摩羯座。

幾位中赫員工都表示，周老闆是一個工作狂，有時候從國外歸來，飛機落地已是傍晚，他還要來公司忙一陣子。

在周瑛的印象里，其他地產公司的大老闆，一般不會去工地，也不會把很多精力用在銷售以外的地方，但周金輝不一樣，他不僅去工地現場，還會對著裝等細節問題進行指導，「他願意為沒有利潤的東西付出，在這方面有些偏執。」周瑛說。

據說，為確保住戶能在不同角度看到不同的風景，周金輝幾乎在中赫的高端住宅項目萬柳書院的每個窗口前反覆確認過。

或許是因為做高端住宅項目的緣故，周金輝對文化也頗有研究，在中赫內刊的專欄中，他先後引用過加繆、朱棣等人的名言，受他的影響，中赫官網也經常出現黑格爾、愛默生、普羅泰戈拉、朱光潛等人的名字。

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26日的晚會，周金輝邀請了大批國安退役球員和北京足球的元老、專家、球迷代表，和「不改隊名」、「不改隊徽」、「不更換球衣顏色」的三個承諾一樣，周金輝希望藉此能贏得北京球迷的支持。

國安老將徐雲龍和邵佳一在晚會上被重點介紹，兩人目前都在國安俱樂部任職，邵佳一任體育總監，徐雲龍任商務總監，二者也被周金輝視為銜接中赫集團、國安俱樂部和球迷的重要紐帶。

對國安球迷而言，更大的驚喜可能來國安總經理一職。周金輝前往西班牙探班期間，前國腳李明也出現在場邊，這位前大連阿爾濱總經理還跟隨周金輝參與了對法甲里昂俱樂部的考察。多方消息顯示，他極有可能成為新一任國安總經理。目前中赫總裁孫鵬的頭銜依然是國安總經理，但孫鵬事務繁忙，很難分心，不出意外的話，李明的到來只是時間問題。

據接近中赫人士介紹，周金輝重視「忠誠」、「熱情」、「敢於擔當」、「善於合作」等品質。這意味著在相關人才的引進工作中，人品也是重要指標。

北京球迷對周金輝的好奇，可能短時間內內不會得到改善，依照周金輝的性格，他可能不會過多參與俱樂部的具體業務。

周金輝曾在中赫內刊中談到「董事長該做什麼」的話題，在他看來，董事長主要考慮兩件事，一是企業往什麼方向走，二是推動公司的各項制度建設和執行。周金輝表示，管理工作是有邊界的，如果董事長經常熱情過高而越俎代庖，公司其他管理者會沒事可干。「很多時候，董事長管好自己不該幹什麼，比管好自己該幹什麼還重要。」

有了上述解讀，不難理解周金輝為什麼喜歡隱身幕後。

在將近120分鐘的晚會上，周金輝把更多時間留給了國安的歷史和追憶，留給了球迷文化，他只是在最後時刻講了15分鐘。

顯然，周金輝還想繼續低調下去，但入主國安俱樂部意味著周金輝再也無法保持低調了。在中國，每一個投資足球的富豪們都不可避免地要成為球迷評頭品足的對象。

一位接近中赫人士向懶熊體育透露，周金輝對此已有心理準備。

（應採訪者要求，文中楊瑛為化名）