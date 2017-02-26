日期:2月26日，在CBA季後賽首輪第二場對決中，遼寧隊客場110-118不敵廣廈隊。本場比賽，遼寧隊中鋒韓德君表現低迷，只打了22分鐘就犯滿離場，5投全失拿到1分、5個籃板、1次搶斷和1次封蓋。

第四節開打前，韓德君已經吃到了5次犯規。但由於蘭多夫也已經5犯，遼寧主帥郭士強只得派韓德君頂著5犯重新出戰。而僅僅打了兩分半鍾，林志傑籃下強打就造成韓德君第6次犯規，後者犯滿離場。

本場比賽，韓德君在進攻端存在感全無，5次出手都沒有命中，其中不乏籃下接隊友傳球后失手。直到第二節還剩9分半鍾時，他才通過兩罰一中拿到本場比賽的首粒進球，而這也是韓德君本場比賽的唯一一粒進球。在防守端，他也只拿到了5個籃板、1次搶斷和1次封蓋。這份數據對於常規賽場均能拿到16.9分和11.9個籃板的遼寧內線支柱而言，實在是太過慘淡。

在第一場比賽中，韓德君腳部受傷，今晚能否出戰一度成疑，直到賽前遼寧隊公佈大名單時他才確定出戰。雖然輕傷不下火線的精神值得敬佩，但帶傷出戰還是讓韓德君的腳步變慢、籃下威脅大大降低。而在他不在的第三節，廣廈隊也打出了反攻高潮，單節凈勝了遼寧隊21分。

本賽季，遼寧隊可謂是傷兵滿營。在開季前大前鋒李曉旭就在體測中受傷賽季報銷，鋒線主力賀天舉也是只打了一場就被傷病擊倒。而硬撐到季後賽，韓德君只打了一場就也受到傷病困擾。考慮到大外援蘭多夫重攻輕守，遼寧隊的內線已然告急。如果韓德君不能儘快從腳傷中恢復，遼寧隊在接下來的比賽中仍會凶多吉少。

（南安北亂）