詳細開獎：二等開雞年第2高獎金 63注45萬廣東最多北京新浪網 (2017-02-26 22:38)
本期雙色球頭獎開出4注，單注獎金1000萬元分落4地，浙江、河南、湖南和雲南各1注。二等獎開出63注，單注金額45萬多元，其中廣東中出9注最多。當期全國銷量為3.7億元，計獎結束后，雙色球獎池餘額為10.29億元。雙色球第2017022期各省銷售及中獎情況省份銷售額（元）中獎注數（注）一等獎二等獎三等獎四等獎五等獎六等獎北京12，674，7640124182138452286335天津4，714，584021769214914106889河北13，256，5120216150036859301633山西6，092，822011977816337140553內蒙古6，441，1620218103120683143353遼寧13，269，7600340186738564286568吉林5，235，38201893617850113675黑龍江8，542，0020218144627086182734上海15，781，6060343250449871352631江蘇21，438，0020143334966981503478浙江28，583，94816118456991380673878安徽12，766，2660524218141425290679福建11，818，1700117163435871283838江西8，452，7120121138927567187837山東22，355，9260859334269973490485河南15，786，0641364178039386347110湖北14，679，3000221205642625319574湖南13，851，9081128234545954317528廣東33，429，454091465684105619781046深圳9，531，8060025164032111240172廣西17，260，6860338252251628396560海南2，493，302009339822354765重慶9，868，6060240149929862233883四川17，390，9220132190743937399722貴州6，876，238002589721344158025雲南12，145，0021330172237447282231西藏600，79200258172712733陝西10，252，7060033151532848262406甘肅5，436，228001764116364128338青海1，655，270006304514440436寧夏2，433，324004256605757975新疆5，868，04800964614995134707
當晚其他玩法開獎號碼為：
福彩3D第17050期最新開獎號碼：2，7，8（查看詳情）
排列三第17050期最新開獎號碼：3，0，7（查看詳情）
排列五第17050期最新開獎號碼：3，0，7，8，0（查看詳情）
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