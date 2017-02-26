日期:2月26日消息，2017年國際乒聯世界巡迴賽卡達公開賽落下帷幕，中國隊獲得三項冠軍。在最重要的男單決賽里，馬龍實力還是略勝一籌，他以4比2擊敗隊友樊振東奪冠，樊振東屈居亞軍。男雙冠軍被日本隊拿到。

男單決賽是中國德比戰，賽會前兩號種子馬龍和樊振東相遇。賽前的入場儀式馬龍就顯得很興奮，他慢跑著入場，而樊振東則是步入賽場，他的左膝貼著膠布，不知道是不是膝蓋有些受傷。

開賽后馬龍就打得積極主動，他在場上迅速領跑，他以11比8先勝一局。第二局中樊振東依舊被動，馬龍繼續控制場上局勢，他又以11比8拿下一局，總比分變為2比0。這時樊振東在場上顯得辦法不多，馬龍則打得異常積極，搶拉、相持對拉都佔據優勢，他又是很快領跑以11比7再下一城，總比分擴大為3比0。

此時沒有退路的樊振東有所爆發，沒有任何包袱的他放手一搏。依靠積極凶搏樊振東還是給馬龍製造了不小的麻煩，他以11比5、11比6連扳兩局，總比分追至2比3。

連丟兩局的馬龍在第六局打得更仔細，他很快先拿3分領跑，開局不利的樊振東立即叫了暫停。回到場上樊振東曾試圖反撲，一度把分差縮小，但馬龍並不慌張，他迅速還擊以7比4穩住局勢。這之後馬龍利用正手搶拉連連得分，他連贏3分以10比4拿到賽點。首個賽點馬龍就把握住了，依靠一記正手搶拉得分，他以11比4贏下第六局，從而以4比2擊敗樊振東奪冠。

男雙決賽里，日本的森園政崇/大島祐哉在先丟一局后成功反撲，他們連扳三局以3比1（9比11、11比5、11比5、11比9）力克瑞典的克里斯蒂安-卡爾森/馬蒂亞斯-卡爾森奪冠。這場勝利讓這對日本組合保持著乒聯巡迴賽決賽的不敗金身，他們6次闖入乒聯巡迴賽決賽，6次都拿到冠軍。

（Chimera）