104比119，山東未能再續首戰的神奇，客場不敵新疆，目前雙方戰成1比1。全場比賽，丁彥雨航出戰36分鐘，12投7中收穫21分，外加1個籃板和2次助攻。保守感冒影響的小丁沒能如上一戰那般神奇，可即便如此他依舊重重殺傷著新疆隊防線，製造9次犯規。憑藉一股子拼勁和頑強，「外援丁」依舊是新疆隊面前一道難解之題。

不斷醒著鼻涕，摸著喉嚨，轉播鏡頭總能輕易捕捉到小丁異樣的神情。此前他患上重感冒，由於很多西藥隊醫不建議小丁服用，他始終沒能痊癒。這樣的身體狀態，顯然在很大程度上影響著小丁的發揮。首節伊始，小丁身為球隊主將，卻在西熱力江的盯防下連接球都顯得異常費勁。整個第一節，小丁僅僅通過罰球得到2分。小丁進攻受制，新疆趁機不斷打出進攻高潮，單節33比14領先，為整場比賽定下基調。

可小丁沒放棄，進入第二節，他就突然抖擻精神，開啟強攻模式。先是突破製造殺傷，隨後強行上籃得手，再中三分球，哪怕全隊進攻不力，小丁依舊利用自己的方式率隊頑強反攻。這一節，他獨得15分，不斷迫近分差，半場結束，山東只落後12分。

不停得分的同時，則是伴隨著不斷的殺傷。在小丁的對面，西熱力江早早領到4次犯規，哪怕手感火熱，卻也不得不提前離場。隨後與小丁同時上場的羅旭東——新疆隊外線另一名防守悍將——在不到5分鐘的時間內犯規3次。可蘭白克則領到4次犯規。與此同時，小丁利用擋拆殺入籃下，殺傷新疆隊看似堅不可摧的內線。此役俞長棟早早六犯離場，為防住一個丁彥雨航，新疆隊直接就付出9次犯規的代價。

雖然未能再現首戰獨得43分的神奇，可此役的小丁依舊交出一份令人信服的成績單，只用了12次出手機會，小丁就收穫21分，用此役解說嘉賓的話說，一名本土球員能送出20+，「這本身就是一種非常出色的體現。」只不過在小丁的身邊，幫手們的發揮實在難以令人恭維：小外援普萊斯三分球8中1，總共只得19分，而新疆小外援亞當斯獨得37分；大外院湯普森收穫16分外加6個籃板，可在布萊切16+12+9的准三雙數據面前，相形見絀。如此表現，山東如何在天山腳下佔得便宜？

身為常規賽本土MVP的最有力競爭者，小丁在季後賽首戰猛砍43分，瞬間引爆網路和媒體。可與此同時，對手自然也會見招拆招，對他的技術特點和打法進行更深入研究。體現在與新疆隊的系列賽，此役新疆主帥李秋平祭出包夾戰術，每當小丁持球，一人貼身緊逼一人隨時協防，這顯然將會成為小丁今後必須直面的針對性部署。但小丁從來不缺少鬥志與自信，就算無法直接取分，他也能利用突破和強攻製造殺傷，用別的方式貢獻自己的力量。如今的丁彥雨航，看上去已然難以阻擋。

山東能否最終上演黑八奇迹，目前仍是未知數，只不過可以肯定的是，以小丁目前的能力和狀態，他已然成為當今本土小前鋒的領軍者。避免傷病，再接再厲，小丁每前進一小步，很可能就是山東隊，乃至中國男籃的一大步。

（JOE）