55-38！廣廈雙刀今晚打爆了遼籃雙子星北京新浪網 (2017-02-26 22:47)
劉錚今晚表現搶眼
日期:2月26日，2016-17賽季CBA聯賽季後賽第一輪比賽今晚繼續開打。上一場比賽遼寧隊主場戰勝廣廈隊，今晚廣廈坐鎮主場迎戰遼寧隊。最終廣廈隊憑藉多名主力球員得分上雙主場118-110戰勝遼寧隊，總比分1-1。
7投1中僅得到2分，這是上一場比賽的劉錚；兩分球11投7中，三分球7投3中，全場得到32分，這是今晚的劉錚。在經歷了上一場的低迷后，來自寶島的快刀終於開始出鞘，讓遼寧的防線感受到了他的凌冽。
三分、快攻扣籃、突破后的中投，今晚的劉錚好像讓我們看到了另一個林志傑——他的前輩就是這樣征服了廣廈，成為了這支球隊的鋒線靈魂，而今晚，這兩人也再次爆發。
劉錚32分，林志傑23分8籃板5助攻，兩位來自台灣的球員，聯手貢獻了55分！佔到了全隊總得分的46%！在這兩把尖刀的帶動下，廣廈今晚攻擊力驚人，四人得分上雙，下半場一直壓制著遼寧，並最終取得勝利。
作為對比，今晚遼寧隊的雙子星的風頭完全給蓋了過去：郭艾倫24分1助攻，趙繼偉14分，兩人合力貢獻了38分，這個數據並不算差，但在球隊最需要得分的時候，他們卻沒能續上火力，遼寧沒能再次上演大家熟悉的翻盤。
輸掉本場比賽后兩隊的總分變成了1比1，但是對於遼寧而言可能會更加不利，因為按照賽制，1/4決賽採用的五場三勝制（1-2-1-1），這意味著，下一場比賽仍然會在廣廈的主場進行，今晚一直被對手壓制的遼寧隊，下一場能扳回一城嗎？如果下一場再輸，帶著1-2的劣勢，即使回到了自己的主場，比賽也非常難打了。
（嘀嗒）
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