1、CBA-哈達迪缺陣四川再負廣東總分0-2 周鵬30分

2月26日，2016-17賽季CBA季後賽展開首輪第2場爭奪，廣東男籃回到主場迎戰四川男籃。哈達迪因感冒缺席了本場比賽。最終廣東以123-99戰勝四川，大比分2-0率先拿到賽點。

2、CBA-深圳「絕殺」踩線沒？裁判看20分鐘錄像仍難定

常規時間結束前，深圳小外援帕戈命中的關鍵一球，如果判兩分球則雙方進入加時賽，倘若判三分球則是深圳絕殺。當值主裁不斷觀看錄像回放，比賽因此中斷20分鐘。由於比賽中斷時間太長，中央電視台體育頻道只能在中途轉播新疆隊與山東隊的比賽。最終裁判判罰帕戈的最後一投為兩分球，雙方進入加時賽。

3、魯能官方宣布楊旭轉會權健 2017賽季先租借遼足

2月26日消息，山東魯能官方宣布國腳楊旭2017賽季租借加盟遼寧宏運，2018賽季加盟天津權健，遼寧宏運俱樂部也在官方微博宣布了楊旭的回歸。

4、 國安新老闆：要和中信干滿50年 機緣合適衝擊冠軍

2月26日晚，北京國安召開了新賽季的出征大會。在這台名為「中赫國安之夜」的晚上，國安新老闆周金輝表示：中赫國安的目標是永遠佔據中超第一集團位置，永遠成為中超一支強隊，只要機緣合適，我們就要衝擊冠軍。

5、全明星賽北方59-47克南方 惠若琪封佳女張晨佳男

016-2017賽季中國排球聯賽全明星賽在深圳舉行，經過五節65分鐘的限時總分對抗，北方明星隊以總比分59-47擊敗南方明星隊奪魁。南方明星隊的主帥蔡斌當選本屆明星賽最佳人氣教練，張晨和惠若琪分別榮膺最佳人氣男女運動員，參與了現場表演的惠若琪、江川、張常寧、楊珺菁、張曉雅、崔蕭、蔡曉晴和劉晏含獲得表演獎。