日期:2月26日，廣廈隊在季後賽首輪第二場比賽中主場戰勝遼寧，將總比分扳成了1-1。外援福特森拿下了個人CBA季後賽的首個三雙，是球隊取勝的頭號功臣。

季後賽對陣遼寧系列賽的首戰讓廣廈的小外援福特森飽受質疑，那場比賽他前兩節就送出了多達7次的失誤。比賽中一次次的沖向遼寧的半場，然後以失誤而終結的鏡頭深深刺傷了廣廈球迷的心。廣廈也在半場落後16分的情況下，最終以114-124輸掉了比賽。福特森雖然最終拿到了24分8籃板和8助攻的數據，但是7次失誤實在讓人難以接受。

這並不是福特森本賽季第一次受到質疑了，在此前廣廈成績出現波動的時候，福特森往往是廣廈背鍋的第一人。這一次他依然決定用行動回擊懷疑。

今天的比賽開始后，遼寧隊依然通過郭艾倫和哈德森給福特森施加了非常大的壓力，福特森沒有再像上場比賽一樣握住球權不放，而是通過及時將球交給林志傑和劉錚來創造機會。劉錚在福特森的帶動下，首節比賽就拿到12分，成為了今天比賽的X因素。福特森則半場打出了13分6籃板6助攻的數據。

但他今天的傳球表現才剛剛開始，下半場比賽廣廈改變防守策略，遼寧隊顯得極為不適應，接連出現失誤。福特森幾乎每次都成為廣廈的反擊箭頭，他除了自己上演高難度的上籃外，還屢屢給隊友送出好球，劉錚，胡金秋，趙岩昊還有林志傑都接到福特森的傳球后投籃得分。福特森下半場比賽送出了多達12次的助攻，最終全場比賽拿到25分12個籃板和18次助攻的豪華三雙數據，遼寧隊全隊不過12次助攻，福特森一人就壓過了對手全隊。今天的比賽廣廈實在沒有不贏的道理。

當然福特森今天出色發揮的同時也有隱患，第一是他今天依然送出了7次失誤，按照賽季場均失誤3.5次的數據來看，福特森並不是一個「黃油手」，但是在遼寧後衛持續不斷的防守重壓下，福特森控球的難度更大了，也出現了更多的失誤。第二則是他的三分球，前兩場比賽，福特森18次三分出手，只命中了3球。對比他賽季場均34%的三分命中率，這個數據也有些不正常。同樣也是遼寧隊後衛輪番壓制的結果。

今天的比賽福特森打滿48分鐘，上一場比賽的出場時間也高達43分鐘。因為廣廈的後衛線和遼寧比起來實力差距有些大，福特森不得不長時間呆在場上攻防一肩挑。他依然會是遼寧在隨後比賽中的突破點。今天的比賽，福特森突破了遼寧的限制「反殺」成功，那麼接下來呢？這顯然會是福特森回擊質疑，證明自己的真正好機會。

（Eric）