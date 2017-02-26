日期:2月26日消息，41歲的南非本土球手達倫-菲恰德（Darren Fichardt）今日在皇家約翰內斯堡肯辛頓高爾夫俱樂部（Royal Johannesburg and Kensington）以一桿優勢驚險地贏得約堡公開賽（Joburg Open），結束了長達4年的歐巡賽冠軍荒，獲得了個人職業生涯的第5個歐巡賽冠軍，同時也拿下了今年7月英國公開賽參賽資格。兩屆歐巡賽冠軍吳阿順交出了66桿（-6）的佳績，但是最終獲得了並列第16名，未能搶得英國公開賽入場券。

約堡公開賽將提供3個英國公開賽的參賽名額，只有進入前十名，並且在未能獲得英國公開賽資格豁免的排名最靠前的3位球手才能獲得。因此，因為天氣原因而縮減至54洞的約堡公開賽展開了激烈的最後一輪的比拼，世界排名第313位的菲恰德依靠最後一個洞抓下的小鳥，打出68桿（-4），取得了200桿（66-66-68，-15）的總成績，以一桿優勢獲得了勝利，同時也拿下了皇家伯克戴爾的參賽資格。對於菲恰德來說，這將是他第6次英國公開賽之行，他此前5次參加英國公開賽都全部被淘汰出局，至今仍未在大滿貫賽上晉級決賽。

另外一名36洞並列領先者英格蘭球手保羅-瓦林（Paul Waring）未能在最後一個洞抓下小鳥而進入到延長賽，僅以69桿（-3）收桿，與連續第三輪打出67桿（-5）的威爾士球手斯圖爾特-曼利（Stuart MANLEY）一道以231桿（-14）的總成績獲得了並列第2名，兩人同樣拿下了今年7月20-23日在皇家伯克戴爾舉行的英國公開賽。

令人遺憾的是，兩屆歐巡賽冠軍吳阿順儘管在今天進行的最後的12個洞（昨天打完了6個洞）拼盡全力，拿下了1隻老鷹和4隻小鳥，交出了66桿（-6）的佳績，以三輪205桿（71-68-66，-10）的總成績躍升至並列第16名，創下個人今年歐巡賽上的最佳成績，但是仍不足以去爭奪英國公開賽入場券。

通過上賽季迪拜競賽前30名而確保今年首次角逐英國公開賽的李昊桐在最後一輪打出67桿（-5），以206桿（73-66-67，-9）的總成績獲得了並列第23名。

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（羅毅）