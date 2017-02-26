日期:2月28日晚19：30分，亞冠小組賽第二輪即將開打，上海上港隊即將在主場迎來小組中的第二個對手西悉尼流浪者。今晚上港推出了此戰官方海報，海報主題逐浪。此戰是上港的首個亞冠小組賽主場比賽，球隊上下對於勝利的渴望不言而喻。

在小組賽首輪比賽中，上港客戰首爾拿下一場惡戰，西悉尼流浪者則在主場0比4慘敗在浦和紅鑽腳下。西悉尼流浪者隊在這個小組中，實力相較韓國首爾FC和日本浦和紅鑽顯然略遜一籌，因此上港的亞冠小組賽首個主場比賽目標必然是全取3分，爭取在這個「死亡之組」中儘快搶分並獲得出線權拼得主動。

上港隊從韓國客場回到上海后，博阿斯給球員放假兩天，球隊周五才重新集結。相比之下，對手西悉尼流浪者因為跨年度的澳超正在進行中，因此不得不頻繁應付一周雙賽，此番客戰上海，對手也是要經過近十個小時的飛行來到上海比賽。

事實上，亞冠首輪西悉尼的慘敗，也和球隊剛剛在上周的澳超進行了一場悉尼德比大戰有關。西悉尼近期賽事密集，球隊在前往上海之前，剛剛客場出戰了和珀斯光榮的澳超比賽。加之珀斯和上海之間沒有直飛的航班，澳洲對手還不得不轉機趕來上海，算上轉機的時間，西悉尼此番出征亞冠小組賽第二輪的比賽，行程飛行時間就多達十幾個小時。

顯然，坐鎮主場以逸待勞的上港隊在體能和狀態上應該更加佔優。另外，西悉尼流浪者0比2不敵珀斯光榮，他們聯賽第六的位置岌岌可危。由於澳超前六名球隊才能參加爭冠的季後賽，目前西悉尼流浪者雖然還是排名第六，但是第七名惠靈頓鳳凰多2分，而且少賽一輪、排名第八的紐卡斯爾噴氣機如果明天主場拿下中央海岸水手的話，就將在積分上追平西悉尼流浪者。

可見，對於亞冠西悉尼流浪者會以什麼樣的態度來應對澳超和亞冠比賽，這也將關係到上港隊這場比賽的過程和結果。今晚，上港推出了28日一戰的比賽海報，海報主題逐浪，清晰明了的表達了上港對於這一戰全力搶分的心愿。（曲小尤）