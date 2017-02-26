日期:2月26日消息，2016-17賽季CBA聯賽季後賽第一輪比賽今晚繼續開打。上一場比賽遼寧隊主場戰勝廣廈隊，今晚廣廈坐鎮主場迎戰遼寧隊。最終廣廈隊憑藉多名主力球員得分上雙主場118-110戰勝遼寧隊，總比分1-1。

賽后，郭士強在場地里接受記者採訪時表示：「今天的比賽韓德君和蘭多夫第三節就已經5次犯規了，對我們後面的比賽影響非常大。」

本場比賽，郭士強多次向裁判和技術台對判罰提出質疑，情緒一度非常激動。他解釋說：「因為對方小外援在下半場的時候，每打進球都過來嗎我們，罵我，罵我們替補席，我不知道裁判當時是怎麼想的！ 」

在賽后的發佈會上，郭士強再次解釋了他所說的這個爭議。「我不知道對方的小外援是不是腦子出了什麼問題，交換場地之後，一直在罵我們，罵我們替補席，一通髒話，連續很多次，我覺得我們應該在場上正常打球。如果要是是比罵髒話的話，我想，我比他還會罵。」

郭士強表示，他當時已經向裁判提出來了抗議。「我當時已經跟現場裁判提出了這個問題，我不知道裁判是怎麼做的。」

（賈磊）