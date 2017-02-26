浙江未婚交警抱娃指揮交通 原因竟然這麼暖！北京新浪網 (2017-02-26 22:32)
昨天下午，一段杭州交警抱著孩子在指揮交通的視頻在網上瘋傳。網友紛紛質疑：怎麼執勤還抱著孩子啊？
杭州交警抱孩子指揮交通意外走紅
昨天下午，一段半分鐘左右的視頻在網上瘋傳。視頻里，交警抱著孩子一邊拍著他的背，一邊還在指揮交通。
記者根據視頻信息找到了當事交警，交警名叫王曉璐，當時正在餘杭區南苑街道星河南路與世紀大道路口執勤。
說起這事，王曉路還有點不好意思，畢竟他還沒有結婚，上一次抱孩子還是10年前的事，抱的是比他小8歲的妹妹。
事件還原：電瓶車與汽車碰撞
女子倒地昏迷4歲孩子在邊上無人照看
事情發生在昨天上午8點半，正在執勤的王曉路聽到路口傳來了碰撞聲，跑過去后看見一位女子趴在路面，邊上倒著一輛電瓶車。
「我上前查看情況，發現女傷者已經昏迷了，」王曉璐說，從周圍目擊者口中了解，她當時與與一輛轎車發生了碰撞，「作為民警，第一時間關注的肯定是傷員情況。」
王曉璐立即呼叫救護車，並開始對現場進行保護。
此時，他發現在電動自行車旁，還站著一個男孩。男孩在哭，圍觀群眾提醒王曉璐，這男孩剛才是坐在電動自行車上。
男孩說，倒在地上的是自己的媽媽。
「他的媽媽已經受傷了，小孩子千萬不能再出事了。」王曉璐心裏想著，走上前問男孩，「你有沒有受傷？」
男孩不語，摸摸自己的肚子，繼續哭著。
「肚子疼嗎？」
男孩點點頭，開口了：「肚子疼。」
「來，叔叔抱，叔叔剛才已經讓救護車來了，一會兒你和媽媽一起去醫院看病好嗎？」王曉璐說。
男孩倒也配合，收住了哭聲，開口與王曉璐說話了。
王曉璐告訴記者：「我當時就想，要趕緊把現場秩序維護好。既然孩子不抗拒我，我就抱著他，既能管住孩子，又不耽誤處置工作。」
交警抱著孩子指揮交通累了就換隻手
了解真相的網友紛紛被感動！
於是，在隨後的15分鐘里，路過此地的人們看到了一個很囧又很暖心的場景：年輕的小夥子單手抱著孩子，孩子不停地往下溜，然後他又不停地把孩子往上抱起來，還要兼顧路面的交通指揮。
王曉璐說：「我其實覺得挺彆扭的，畢竟那麼多年沒抱孩子了。可是孩子沒有抗議，我也就一直把他半抱半夾著。」
他空出的另一隻手，在空中揮動。停車讓行、快速通過。抱孩子的手累了，就換一隻手繼續。「到了中午休息，自己才發現兩個手臂酸痛。」
王曉璐是個細心的人，一邊指揮交通，一邊還不時與男孩溝通，避免他太緊張再度哭鬧。而男孩也不怕這位「交警叔叔」，他再沒哭鬧過，直到救護車到達，把他和媽媽一同送往了醫院。
在這15分鐘里，受傷女子也從昏迷中醒來了，她向其他民警詢問孩子的情況。順著民警的手指方向，她看到孩子被王曉璐抱在身上保護著，也安心了。
昨天傍晚，記者從餘杭交警了解到，受傷女子經救治后，已無大礙。
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