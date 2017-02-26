來源：綜合占豪、海外探客、環球視野

這是一個躁動與反躁動的春天。

美國卡爾-文森號航母率領的「第一航母打擊群」進入「南方池塘」巡弋，還高調發佈多張F/A-18艦載機、E-2C空中預警機演訓的照片，就是在明目張胆向中國挑戰和示威。不過令人意外的是，東南亞諸國里應者寥寥。如今沒有國家想選邊戰隊，域外大國的搗亂已經逐漸不得人心。前幾天，菲律賓外長剛剛提了一句涉及島嶼爭端的話，杜特爾特就馬上出來打圓場，聲稱這隻是個「誤解」，還保證「訪華時的承諾有效」。

不過，似乎並非所有的國家都願意「好好過日子」。或許是受到美國航母的鼓舞，印尼最近蠢蠢欲動：《澳大利亞人報》24日刊登對印尼總統佐科的採訪。採訪中，佐科揚言要與澳大利亞聯合巡航南海。

要知道，中國與印尼之間的關係雖然一言難盡，但經濟聯繫卻越來越深。2016年，中國繼續成為印尼的第一大貿易夥伴，2016年1-6月，雙邊貨物貿易額為219.8億美元；中方從印尼的第9大投資來源國躍升為第3位，內地和香港對印尼總投資達49.1億美元，同比猛增213%；赴印尼的大陸遊客達143萬人次，成為印尼第一大遊客來源地；雙方本幣互換協議規模已擴大至1300億人民幣；中企承建的印尼「雅萬高鐵」項目正在順利推進，徵地已經至少完成60%；2016年有14000多名印尼學生來華學習交流，其中有7000餘人取得本科、碩士和博士學位……從諸多方面來看，印尼都不應存在「挑事」的動機。

可事實就是如此的詭異。

印尼這是想幹嘛？為何如此主動地邀請澳大利亞甚至一些東盟國家搞聯合巡航南海？佐科政府這些怪異的行為背後到底有何陰謀？

我們知道，中國和印尼沒有南海島嶼爭端，只是在我國南沙附近專屬經濟區的劃分上存有爭議，這事本來很小，印尼也插不上南海的手，大家過去也相安無事。但是，佐科政府上台後，不斷擴建納土納群島，同時加強在中印尼專屬經濟區重疊部分的執法。在筆者看來，說白了，佐科政府是想插一杠子，試圖提升自己在地緣戰略中的地位，試圖借美國力量來壯大自己。為此，不惜單方面撕毀與中國簽署的漁業協議，在中國南沙附近多次抓扣我漁民，一次次地試探中國底線。對此，中國一直是相對容讓的，但印尼並未接受善意。

佐科政府之所以這麼做，除了是討好國內選民外，就是想討好白宮，提升自己在南海的話語權引誘美國對其利用。而更重要的是想讓美國借力印尼，從而快速提升印尼在東盟及地區的話語權。在佐科政府心裏，沒有借風美國重返亞太是個重大戰略損失。

在這種背景下，佐科政府才「酒壯慫人膽」地邀請另一個無賴國家澳大利亞，進行所謂的南海「巡航」。為何印尼先是邀請澳大利亞而不是美國？主要原因有兩個：

一、由於中印尼沒有島礁爭端，美國暫時還沒看上印尼，並不清楚印尼能在南海做什麼，再加上美國現在正在忙著大選，故對印尼的表現採取了觀望態度，現在印尼邀請美國可能不一定能成行，印尼現在也不想主動，印尼希望美國主動找上門，這樣才好提要價。

二、印尼想一步一步試探中國底線，直接邀請美國太敏感，先邀請澳大利亞，然後再拉上東盟其它國家，再邀請美國就能成勢，給中國製造麻煩且中國可能還無可奈何。

因此不得不說，佐科政府真的很陰，和他的長相類同。如果真能做勢，印尼在南海將有可能一躍成為東盟挑釁中國的領導者，成為南海博弈的重要角色，這不但可以讓其有和美國討價還價的資格，也可以和中國進行討價還價。

對於印尼的野心，我認為，中國一定要高度警惕。

印尼這個國家一直非常反華，不但多次炸毀中國漁船，還在南海問題上不斷給中國使絆。去年南海仲裁剛剛過去，印尼就於10月份在南海附近舉行大規模軍演。

直到現在，印尼還沒消停，這或許跟它沒被中國打痛過有關。

曾經多少時候，中國周邊似乎人人都敢挑釁中國，人人地都敢攥住中國的辮子說事，直到中國果斷亮劍，它們才領略到了我們的厲害。

蒙古，在邀請達賴之前何其猖獗，甚至在達賴離開后的短暫時間里，都還非常「強硬」，直到中國回擊，搞得它全民都被逼捐還債的時候，他才知道老虎的屁股摸不得，才服軟下來，才厚著臉皮來向中國求援。

韓國，一度對華十分猖狂，直到朴槿惠風波暴發，深陷政壇內亂，不知現在的它們是否有一絲醒悟；

（圖：朴槿惠）

菲律賓應該是體驗比較深的，曾經以為拉著美國便可對華為所欲為，在一連串的碰壁之後，新上台的杜特爾特總算是聰明了；

體驗最深的，只怕是越南與印度，

越南，曾經狂妄至極，叫囂「凡是有木棉樹的地方就都是我們的」，連廣東、廣西、香港都說是它的。但在經歷了與中國的西沙、南沙兩次海戰後，又經歷了中越戰爭后，數次慘敗、無數死傷，它才終於明白猖狂是要付出代價的，

所以，在南海仲裁期間，它作為域內國家，反而保持了沉默。

印度，也不用說，那一次中印戰爭，中國以722人陣亡的壓倒性優勢，讓它付出了4383人死亡的代價后，它現在對中國保持了尊重。

（圖：印度總理 莫迪）

就澳大利亞來說，曾經在南海仲裁后，對中國指手劃腳。但在東帝汶也對它也發起海洋仲裁后，它才終於明白了，這世界上原來還有「以彼之道，還施彼身」這門功夫。

作為盟友的美國，一直是澳大利亞的保護傘。美國曾多次要求澳大利亞加入到南海巡航，澳大利亞尚且躲躲閃閃，印尼能否成功，這將是一個巨大疑問。

（圖：印尼總統佐科）

新仇舊恨加起來，我們還欠印尼一次刻骨銘心的打擊。

對於這種如意算盤，中國一定要拆了他的算盤子，一定要其落空。只有這樣，才能震懾相關國家，才能避免相關國家再對中國進行挑釁。很多國家很多人，它們只服打，只有將其打痛了、打殘了，它們才會變得老實，才會懂得對中國保持敬畏！