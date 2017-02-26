【大成報記者杜忠聰/臺南報導】土生土長於彰化的楊治瑋，秉持對這片土地的鐘愛與執著，以畫筆寫日記，用每日一畫的方式，一點一滴記錄創作的心情起伏，更將彰化的自然人文景觀收納在畫布中。自古人文雅士創作詩詞書畫都喜好師法大自然，攝心於生活週遭環境，楊治瑋也在其列，且以寫生方式親臨現場感受當下情境，將光影、色彩、文化融合個人情感，描繪出一幅幅寫實、浪漫、沈穩又愜意的作品。靜躺於鄉村中的房舍田野；川流不息的街道市景；生動的人物素描；青葱蒼鬱的樹欉與鮮艷多姿的花卉，透過楊治瑋繽紛的彩色水筆渲染下，彷彿從酣睡中醒了過來。寫實的作品不謹有表象的技巧與色彩結構，還蘊藏著內心的波動和見解，心緒牽引畫面的變異，使單純的寫生富含更深層的內涵。此次與新思惟人文空間所合作推出的《流轉時光─楊治瑋個展》，除了展出楊治瑋近七十餘幅精彩的水彩、油畫作品外，更於25日的展覽分享會上，邀請了楊治瑋與現場每位朋友分享他個人的美學觀點，以及一路走來近二十多年的創作心路歷程。精彩展期至4/2日止，歡迎更多喜愛藝術的朋友們，到新思惟人文空間探索更多不一樣的臺灣「風景」。展期 / 2017年2月19日- 2017年04月02日展覽地點 / 新思惟人文空間 (高雄市三民區明哲路37號2樓)開放時間 / 12:00~20:30 (週二至週日，周一公休)TEL / 07-345-2699