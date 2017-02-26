順豐老闆王衛攜手他拚命護著的「被打快遞小哥「亮相深交所敲鐘了；資本」網紅「鮮言因挑釁監管被罰巨款了；保險大佬姚振華被保監會撤銷任職資格並處罰10年不準進入保險業了；這一周的資本市場真是大事連連。

國新辦今天舉行新聞發佈會,「語不驚人死不休」的劉士余主席對IPO又發話了。劉主席稱，證監會支持實體經濟做出新努力。去年有280家企業通過IPO的審核，248家企業完成IPO，融資1630多億元。一年來的工作，可以概括為三個字：「穩、嚴、進」，資本市場的改革、穩定、發展必須是全方位的協調，未來有信心解決所謂的IPO「堰塞湖」問題。

2月24日，證監會按法定程序核准了10家企業的首發申請，籌資總額不超過63億元。這是證監會今年下發的第六批IPO批文，至此，今年以來共有68家企業拿到IPO批文，籌資總額為315億元。

此次獲得批文的企業中，上交所主板4家，分別是絕味食品股份有限公司、上海克來機電自動化工程股份有限公司、江蘇新泉汽車飾件股份有限公司、碳元科技股份有限公司。

深交所中小板2家，為深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司、東莞捷榮技術股份有限公司。

深交所創業板4家，為廣東三雄極光照明股份有限公司、上海市華測導航技術股份有限公司、華瑞電器股份有限公司、廈門億聯網路技術股份有限公司。

根據規定，公開發行股票數量在2000萬股(含)以下且無老股轉讓計劃的，直接定價並全部向網上投資者發行，因此本次將有上海克來機電自動化工程股份有限公司、廈門億聯網路技術股份有限公司等2家公司直接定價發行。

當日，有1家公司的IPO申請被否。據證監會發佈的公告，當日召開的創業板發審會審核了兩家公司的首發申請，其中，長春普華製藥股份有限公司被否，廣東達安項目管理股份有限公司獲得通過。

至此，今年以來，已經有9家公司的首發申請被否，其中，有6家企業擬在創業板上市。同時，有46家公司的首發申請獲得通過，其中，15家企業擬在創業板上市。

截至2月23日，上會排隊656家（含中止審查企業42家），批文排隊33家，合計在會689家。

IPO繼續擴容！下周共有10隻新股申購。一起來愉快的打新股吧！

具體來看 周一無新股申購。 周二有2隻新股申購。分別是做食用植物油的道道全（002852）和做園林景觀的大千生態（603955）。 周三有3隻新股申購。分別是做日化用品的拉芳文化（603630）；做勞動防護手套的康隆達（603665）；從事光纖器件的光庫科技（300620）。 周四有2隻新股申購。做污水處理的中持股份（603903），和做眼鏡零售的博士眼鏡（300622）。 周五有3隻新股申購。分別是做通信電子元件的捷捷微電（300623），做化學藥品原料葯和製劑的誠意葯業（603811），以及做建築裝飾的維業股份（300621）。

總體而言，本周10隻新股幾乎全是「小而美」。發行總量最高的拉芳家化擬總計發行4360萬股，其中網上發行1560萬股，最少的誠意葯業僅發行2130萬股，網上發行僅850萬股。按頂格申購所需市值來看，家化拉芳需15萬元，大千生態僅需7萬元。

值得注意的是，拉芳家化的中籤率有望最高，參照同等規模公司看，頂格申購理論中籤概率超0.6%，而大千生態所在行業個股上市后的平均一字板數量達14個。

新股日曆

1 周二 2月28日 大千生態申購

股票代碼：603955；申購代碼：732955；上市地點：上海證券交易所；發行價格（元/股）：15.26；發行市盈率：22.97；市盈率參考行業：土木工程建築業；參考行業市盈率：18.34；中籤繳款日期：2017-03-02 （周四）。

2 周二 2月28日 道道全申購

股票代碼：002852；申購代碼：002852；上市地點：深圳證券交易所；發行價格（元/股）：47.30；發行市盈率：22.99；市盈率參考行業：農副食品加工業；參考行業市盈率：35.34；中籤繳款日期：2017-03-02 （周四）。

3 周三 3月1日 康隆達申購

股票代碼：603665；申購代碼：732665；上市地點：上海證券交易所；發行價格（元/股）：21.40；發行市盈率：22.99；市盈率參考行業：紡織業；參考行業市盈率：42.28；中籤繳款日期：2017-03-03 （周五） 。

4 周三 3月1日 拉芳家化申購

股票代碼：603630；申購代碼：732630；上市地點：上海證券交易所；發行價格（元/股）：18.39；發行市盈率：22.86；市盈率參考行業：化學原料和化學製品製造業；參考行業市盈率：46.97；中籤繳款日期：2017-03-03 （周五） 。

5 周三 3月1日 光庫科技申購

股票代碼：300620；申購代碼：300620；上市地點：深圳證券交易所；發行價格（元/股）：11.43；發行市盈率：22.99；市盈率參考行業：計算機、通信和其他電子設備製造業；參考行業市盈率：55.65；中籤繳款日期：2017-03-03 （周五） 。

6 周四 3月2日 中持股份申購

股票代碼：603903；申購代碼：732903；上市地點：上海證券交易所；發行價格（元/股）：9.88；發行市盈率：22.94；市盈率參考行業：生態保護與環境治理業；參考行業市盈率：43.62；中籤繳款日期： 2017-03-06 （周一）。

7 周四 3月2日 博士眼鏡申購

股票代碼：300622；申購代碼：300622；上市地點：深圳證券交易所；發行價格（元/股）：9.83 ；發行市盈率：22.98；市盈率參考行業：零售業；參考行業市盈率：43.81；中籤繳款日期：2017-03-06 （周一）。

8 周五 3月3日 誠意葯業申購

股票代碼：603811；申購代碼：732811；上市地點：上海證券交易所；發行價格（元/股）：15.76；發行市盈率：20.67；市盈率參考行業：醫藥製造業 ；參考行業市盈率：42.97；中籤繳款日期：2017-03-07 （周二）。

9 周五 3月3日 捷捷微電申購

股票代碼：300623；申購代碼：300623；上市地點：深圳證券交易所；發行價格（元/股）：27.63；發行市盈率：22.99；市盈率參考行業：計算機、通信和其他電子設備製造業；參考行業市盈率：55.65；中籤繳款日期：2017-03-07 （周二）。

10 周五 3月3日 維業股份申購

股票代碼：300621；申購代碼：300621；上市地點：深圳證券交易所；發行價格（元/股）：8.60 ；發行市盈率：22.99；市盈率參考行業：建築裝飾和其他建築業；參考行業市盈率：39.80；中籤繳款日期：2017-03-07 （周二）。

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