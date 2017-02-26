今天（2月26日）上午十點整，證監會主席劉士余，證監會副主席李超，證監會副主席方星海，證監會副主席趙爭平，準時進入國新辦新聞發佈會現場。此次發佈會是證監會「一正三副」首次集體亮相。

劉主席素來有言辭犀利，色彩鮮明之特點，今天的發言更是精彩絕倫。且跟隨我看看他今日發表的「劉氏新語」。

發佈會開篇，劉主席先給大家上了一盤開胃菜：盤點了一下證監會2016年的工作情況。

2016年工作回顧：推進資本市場改革發展，擼起袖子抓監管

一年來的工作，可以概括為三個字：「穩、嚴、進」。 第一是「穩」：政策預期穩，市場運行穩，改革步子穩。 第二是「嚴」。標準嚴，執行嚴，自身管理嚴。 第三是「進」。新三板分層，提高貧困縣企業的IPO效率，修訂上市公司重大重組和再融資的相關制度，完善證券基金期貨經營機構的監管規則，創新投資者權益保護的手段和機制，建立證券糾紛多元化調解化解機制。

語錄一：怎麼穿一條好的珍珠項鏈 論如何處理好、平衡好資本市場改革、發展、穩定三者的關係？

「風平浪靜好行船」，中國資本市場多年的實踐證明，沒有穩定的市場環境，任何改革都無法推進，甚至已經邁出的改革步子可能要倒回來。

如果不堅持市場化、法治化、國際化的改革方向，不堅持問題導向的改革哲學，那麼資本市場當中長期積累下來的「頑疾」就不可能減少，更談不上根除，資本市場的發展就沒有活力，穩定就缺乏牢固的基礎。

所以說，改革和穩定是相輔相成的。

就改革來講，路是要一步一步走的，關鍵是要走在正確的路上，而且方向要對。

就好比，穿好一個珍珠項鏈要有幾個要素：

首先要有珍珠，珍珠要有質量。穿珍珠項鏈的珍珠打眼，絕對要沿著直徑方向打，打偏了這個珍珠就成了次品。珍珠就是高質量的上市公司。

第二，穿珍珠項鏈得有條線，這條線要牢固，這根線不能忽粗忽細，這就是改革的方向和運行的制度。

第三，穿珍珠得一顆一顆地穿。

第四，珍珠項鏈穿起來以後得有個鎖頭，使項鏈不會掉下來，戴著方便、取著方便。這就是監管。

改革、穩定、發展必須是全方位的協調，要有好的珍珠，那就是高質量的上市公司，珍珠數量要夠，那就是上市公司的數量還要增加。穿起來的項鏈任何時候戴著好看，那挑的線就要堅固紮實，那就是我們的基礎制度要紮實，改革方向要正確。珍珠項鏈在夏天是怕汗的，遇汗以後要洗乾淨，怕酸、怕鹼，要呵護，那就是資本市場要加強監管，保護投資者合法權益。

所以說，檢驗改革是不是下了真功夫，方法對不對，效果好不好，唯一標準就是看資本市場是否穩定健康發展。

語錄二：解決資本市場的源頭活水問題 如何看待IPO與股指的關係，如何解決新股「堰塞湖」現象？

暫停IPO的方法，力圖穩定市場、緩解下行壓力，從長遠來看，效果並不好。因為沒有解決資本市場長期穩健發展的機制性問題，沒有解決資本市場的源頭活水問題，沒有解決服務實體經濟的能力問題。

資本市場的根本動力在於為實體經濟服務，在於分享實體經濟發展的成果。要想長久，就必須有新的公司進來，新的公司進來以後就會增加市場流動性，就會吸引增量資金，因為投資價值在增加，全社會的信心就增強了。

證監會工作的最基本準則就是尊重市場機制、市場規律，順應市場需求。

證監會有信心解決所謂的「堰塞湖」問題。「堰塞湖」的數量效應並不是很重要，部分投資者心理效應更重要。

高質量的上市公司會帶來市場增量資金，這是實踐證明的一種高度正相關的關係。

經過長期發展，解決IPO「堰塞湖」問題的路子也是越來越寬了，不光滬深兩所吸納新公司的能力在增強，新三板的功能也越來越突出，將發揮更大的作用。

區域性股權市場對解決當地小微企業的股本融資會發揮相應的積極作用，再加上規範化的併購重組這個渠道，資本市場對企業股權融資的接納能力會越來越高，新上市公司的質量會越來越高。

中國是發展中的大國，隨著創新驅動戰略的實施，會有越來越多的企業申請上市，這不是壞事，這是好事，是中國經濟活力的體現，是中國資本市場發展的源頭活水。

語錄三：黨的建設使公司立於不敗之地 如何考慮在加強黨的領導和上市公司治理方面如何做到有機統一？

中國共產黨的領導是人民的選擇、歷史的必然。堅持中國共產黨的領導是中華人民共和國憲法明確的，是中國特色社會主義最本質的特徵。

在不同股權結構的上市公司中，黨的組織承擔的任務是不同的。在國有控股的上市公司當中，公司的黨委是政治核心、是領導核心，在民營控股上市公司當中，應當按照《公司法》的要求，落實好黨的準則和黨員權利，發揮好黨組織和黨員的作用。

上市公司有一個共同的現象：不管是國有控股的還是民營控股或是混合所有制的公司，只要重視公司中黨的建設，注重發揮黨員的先鋒模範作用，就能在競爭中立於不敗之地。凡是搞壞了的公司，往往不注重公司黨的建設，不注重發揮共產黨員的先鋒模範作用。

不管哪種所有制結構的上市公司，都應該遵循中華人民共和國最根本的政治制度，都應當遵守法律。上市公司應該是好公司的代表，對股東的責任、對社會的責任、對國家的政治責任集於一身，對上市公司要求應該是更高的。

公司治理是一種文化，是一種理念，也是一種制度安排，也是一種運作機制。目前來講，全球還沒有「放之四海而皆準」的通用的治理模式和制度。

經合組織（OECD）認為，「好的或有效的公司治理制度是具有國家特性的，它必須與本國的市場特徵、制度環境以及社會傳統相協調」。

中國證監會、中國上市公司協會，正在會同有關部門對上市公司治理準則進行修訂。以期通過修訂后的上市公司治理準則，推動各上市公司在公司章程中進一步明確黨組織的架構、任務、規則。

在民營控股的上市公司和外資企業中，現在一個共同的特點，就是都很注重充分發揮黨支部的戰鬥堡壘作用，黨員的先鋒模範作用。在國有控股的上市公司中，黨委是領導核心、政治核心，這一點上絕不能含糊。

語錄四：證監會的首要任務是監管，第二任務，也是監管，第三任務還是監管。掉幾根羽毛算神馬！ 門口的「野蠻人」是誰？ 「資本大鱷」又是誰？——就不告訴你！就不告訴你！就不告訴你！

第一，證監會的首要任務是監管，如果說還有第二任務，也是監管，第三任務還是監管。這一點不能含糊、不能動搖。只有通過依法監管、全面監管、從嚴監管，才能維護住公開、公平、公正的市場秩序，沒有「三公」原則就談不上對投資者權益的保護，沒有「三公」的市場秩序，中小投資者的合法權益就得不到有效保護。

第二，目前資本市場中存在各種亂象，我感到很震驚。我看到這些亂象，就想找比較簡單的、貼切的、大家都能懂的詞，來給每一個亂象貼上一個標籤，這不是我創造的。你說的「野蠻人」、「妖精」、「害人精」、「大鱷」，這些人的行為往往是披著合法的外衣，打著制度的擦邊球，在資本市場上巧取豪奪，侵蝕著廣大中小投資者的合法權益。證監會的職能是監管，能坐視不管嗎？

我也非常關注媒體對我的報導和評論，大體分為三類，有質疑的、有批評的、有讚同的。不管哪一類，我認為都是出於對中國資本市場穩定健康發展的關心，出於對我本人、對證監會工作的關心。

「忠言逆耳利於行」，甚至有可能在某一個特定的時點、特定的案件、特定的場合，證監會黨委和我本人會因為某件事兒掉幾根羽毛。但是，同保護廣大中小投資者合法權益這一天大的事比，掉幾根羽毛算什麼呢？只有要把投資者合法權益保護好了，把市場的「三公」秩序維護好了，掉下去的那幾根羽毛還會長出來的。

第三，在金融市場上，金錢的誘惑是巨大的。「天使」和「魔鬼」就在一念之差，資本市場上的金融家和「金融大鱷」只有半步之遙。

資本市場任何行為都是有數據記錄的。在現代化分析技術，特別是大數據、雲計算廣為運用的今天，任何人、任何機構在任何時候乾的違法違規、坑害中小投資者、破壞市場秩序的行為都是有記錄的。這些線索，無論歷史的還是當下的，我們都會盯住不放，那些老套路不管用了。

我要反覆強調的是，我倡導我們基金行業的機構不要做「野蠻人」、「妖精」、「害人精」；我說「資本大鱷」侵害中小投資者那個賬要算的，我講的都是針對行為。但是，不能因為看到哪種行為就推定是某個人乾的，這中間有很長的距離。發現行為的蛛絲馬跡，要通過調查分析才能找到人。

至於你問我「野蠻人」是誰、「妖精」是誰、「害人精」是誰、「資本大鱷」是誰，如果我都告訴你了，你說我下一步還怎麼幹活？

各位看官：劉主席今天的發言精彩不？

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