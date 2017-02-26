監管層在重罰了前海人壽之後，2月25日保監會又對恆大人壽採取限制股票投資1年的處罰，同時給予時任恆大人壽董事會秘書、副總經理劉浩禁止進入保險業5年的處罰，給予時任恆大人壽投資管理中心股票投資部總經理呂海龍禁止進入保險業3年的處罰。

面對處罰，恆大人壽表示，公司堅決貫徹落實，認真整改，切實加強內部管理，一定堅持「保險姓保」的發展理念，堅持長期投資、價值投資和穩健投資的基本原則，為保險業的平穩健康發展做出應有貢獻。

對此，分析人士指出，與前海人壽相比，恆大人壽違規行為較輕，因此處罰也不如前海人壽重。恆大前期持有的股票應該是可以出售的，但不能再有增量的股票投資了。

而筆者認為，監管層對恆大人壽處罰相對較輕，主要是因為其只是「快進快出，買而不舉」，並沒有像前海人壽被各方譴責為「危及實體上市公司發展」。那麼，恆大人壽為啥也在幾乎同一時間里，受到保監會的處罰呢？

第一，恆大人壽在資本市場上「快進快出，舉而不買」。2016年1至11月，恆大人壽未按照保險資金委託投資管理要求開展股票投資，股票投資交易筆數2480筆，股票平均持有期73天，其中9月下旬至11月上旬短期炒作相關股票造成惡劣社會影響。

筆者認為，作為機構投資者，本應成為倡導價值投資理念的先行者，堅決拒絕短期投機炒作行為，而恆大人壽在資本市場上「翻雲覆雨」。上市公司梅雁吉祥連續虧損，退市難免，而恆大人壽卻肆意將其股價連續推升，資產泡沫橫行。這讓監管者看到，機構投資者興風作浪，不利於股市的長期穩定。

另一方面，恆大人壽的萬能險收入占其新增保費收入的九成，而正是因為萬能險收入才給恆大在股市中的「任性炒作」的行為奠定基石。去年前三季度，恆大人壽規模保費已經達到了351億元，同比增長逾15倍，而其上年同期的規模保費僅為23.2億元。前三季度，恆大人壽的「保戶投資款新增交費」（主要是「萬能險」）的保費規模已達到316.5億元，佔總保費收入約九成。

筆者認為，恆大人壽保費中的「保戶投資款新增交費」占規模保費的這一數字亦遠高於80%的前海人壽和70%的安邦人壽。而萬能險的年利率要一般高達6-7%，這就意味著，恆大人壽在股市中「呼風換雨」是通過高槓桿而來，而高槓桿是要有高成本的。一旦恆大人壽出現資金鏈斷裂，危害的不僅僅是險企自身，而是整個金融體系安全。

自監管層對前海人壽、恆大人壽處罰落地后，所謂源頭來自於保費的「資產驅動負債模式」恐怕要壽終正寢了。不過，有學者擔心，當短期的萬能險資金用作長期投資時，如若遇到集中退保或監管者叫停，投資端無法立即變現，那將會面現金流斷裂的風險。那麼，恆大人壽在遭到監管者重罰后，其處境真的有這麼危險嗎？筆者認為，危機暫時還不能排除。

首先，監管要求更加嚴格，恆大人壽的業務不好做。展業範圍受限給恆大人壽帶來的挑戰和壓力在去年4季度開始顯露。根據監管規定，保險公司核心償付能力充足率不低於50%，綜合償付能力充足率不低於100%。恆大人壽2016年第，4季度109.68%的綜合償付能力充足率已經開始在監管紅線上「走鋼絲」。

此外，保監會要求保險公司原保費佔比不得低於30%，而恆大人壽在受到懲罰后要求公司原保費收入不低於50%，力爭實現60%，高層曾表態，要下決心調整業務的產品結構，把風險保障型和長期儲蓄型原保費佔比提上去。這意味著，萬能險的比重將會大幅下調。

再者，對於恆大人壽這類的小保險公司而言，之前是考慮到無處投資，才會跑到資本市場上來「興風作浪」。而現在投資股票已被禁，投票投資不能再做了，那麼下一步該如何操作值得思考了。此前，舉牌上市公司是險資在資產荒背景下可以借鑒的一條路徑，優勢可集中於提高投資收益率水平，現在抄股大門也被關閉了。

最後，資本市場股價下跌同樣掣肘恆大人壽。去年11月，受於「快進快出」短線操作帶來的輿論和監管壓力，恆大人壽宣布對棟樑新材、國民技術、中元股份、積成電子、金洲管道增持，並承諾鎖倉6個月。但實際上，恆大除在積成電子實現盈利外，其餘4隻股票股價均遭遇較大下滑，恆大人壽浮虧承壓。而其集團公司恆大持有15.532億股萬科A股，浮虧近40億，資金壓力同樣不容樂觀。

前海人壽遭遇監管重罰，恆大人壽這次也未能倖免。恆大之所以會步前海後塵，主要原因是投機炒作過猛，暗自舉牌上市公司。此外，恆大新增保費九成以 上都是「萬能險」，無論是對其自身還是市場都是風險巨大。現在恆大人壽在投資股票受阻、股票浮虧承壓、監管更趨嚴格等重擊之下，下一步該怎麼辦，可能需要仔細考量。這也是恆大人壽在瘋狂擴張過後所要付出的慘重代價。

本文由不執著財經（微信ID：bzzcaijing)供稿，觀點犀利、時效性強，財經愛好者喜愛的內參！