中新社北京2月26日電 (記者 王恩博)在不少人眼中，打破傳統行政區劃，以區域規劃、經濟功能為界是中國經濟下一發展階段的關鍵。然而，受國際環境變化和國內經濟轉型影響，近年來中國區域發展分化加劇，一些問題和挑戰逐漸顯現。

26日在北京舉行的「中國區域經濟50人論壇」上，與會專家為如何進一步推動中國區域經濟發展指明方向，協調、創新、競爭成為三條必經之路。

當前，中國區域發展失衡現象依然存在，一些結構調整步伐快、新經濟發展好、產業競爭優勢強的地區，經濟運行總體平穩；部分重工業、資源型產品比重較高，產業結構單一的地區發展壓力有所加大。為此，中國官方出台了一系列措施促進區域協調發展。

中國國家發展和改革委員會副秘書長范恆山指出，中國區域發展分化既體現在四大區域板塊之間，也體現在各區域板塊內部。這意味著地區分化具有普遍性、超傳統性特徵，也反映在整體轉型轉變環境下，各地區從思想管理到發展方式、經濟結構等方面的現實適應能力和未來發展潛力之間的差異。

但協調發展並不意味著「一刀切」。在南京大學原黨委書記洪銀興看來，由於各地區資源稟賦、文化傳統、產業結構都有很大差異，其能達到的現代化狀態不可能千篇一律，所以不能用單一指標衡量每個區域的發展程度，而應該在設定基本關鍵指標的情況下，允許各個地區有自己的創造。

隨著當前中國經濟進入「新常態」，區域比較優勢的構成要素出現結構性變化，區域發展路徑面臨重塑。區域優勢不再依靠大規模生產要素投入，而更依賴於生產要素質量和創新要素。因此，創新成為區域競爭力的重要影響因子。

范恆山表示，在結構調整、動力轉換的環境下，通過搶抓機遇，充分利用一體化的市場、開放的經濟、共享的新型技術平台等，藉助移植、承接、積聚、創新等手段，可以超越原有經濟結構而培育形成新經濟新動態。這將使一些落後地區搶佔新經濟新動能培育構建的制高點，實現後來居先。

國務院參事、國家發改委原副主任徐憲平指出，無論從投入還是產出來看，當前中國中西部地區在創新發展上均嚴重滯后。當地政府應改變只著眼於大企業、大項目的舊思維，加強對技術和人才的開發投入，重點關心扶植「心中有火充滿激情，眼睛有光充滿智慧，手中有料充滿技藝」的創新生力軍。

競爭在發展過程中不可避免，尤其在幅員遼闊的中國，地區間競爭深刻地影響著區域經濟發展格局。

中國社會科學院學部委員金碚認為，從中國一些經濟區域的發展態勢來看，如果區域內存在比較有效的競爭，且協調得當，則該區域通常發展態勢較好。以長三角地區為例，他指出，該區域內30多年來形成了多個增長級，互相間逐漸產生有效競爭，從而給當地企業提供了更大選擇空間。

為此，金碚建議，中國官方在進行區域規劃時，應考慮到在一定區域內形成均勢競爭格局，「競爭雙方大體上勢均力敵，那它最後的競爭結果大體上會是良性。」(完)