25分9板3扣籃是胡金秋今晚在廣廈和遼寧季後賽第二戰中交出的數據，他險些成為本賽季季後賽中第一個拿到20+10的本土球員。廣廈男籃也靠著他的出色發揮以118-110在主場有驚無險的戰勝了遼寧男籃，將大比分追到了1：1。

胡金秋是本賽季廣廈男籃在內線最為重要的攻擊點之一，他賽季場均出戰32分鐘內可以得到15.5分和7.9個籃板。廣廈隊正是有了他，才有了在內線和韓德君以及蘭多夫抗衡的資本。

但是在兩隊首回合的交鋒中，胡金秋並沒有得到太多的機會，尤其是在上半場廣廈隊進攻打不開的情況下，胡金秋只獲得了4次出手的機會僅僅拿到2分，精準的中投也沒有機會施展，雖然他在下半場比賽中拿到12分，但是由於廣廈上半場比賽落後太多，最終回天乏力客場敗北。

今天的比賽回到主場，廣廈全隊給胡金秋創造機會的意圖明顯加強了，首節比賽剛打了5分鐘，胡金秋就在罰球線附近接到林志傑的妙傳投中了個人本場比賽的第一個中投。第一節後半段，胡金秋再次中投命中，兩隊戰成16平。

第二節比賽，遼寧隊利用廣廈連續的反擊將比分一度拉開，此時又是胡金秋，他不僅利用中投再次得分，還在爭搶中造了韓德君一個犯規，迫使韓德君在只拿到1分的情況下就早早下場的休息。半場比賽結束前，胡金秋打出了半場比賽個人最出色的一球。福特森在上一回合三分命中的情況下，半場最後一攻依然選擇三分出手，但是球彈框而出，正當所有的球員準備鳴金收兵結束半場比賽的時候，胡金秋飛身躍起將球補進。廣廈靠著這個關鍵的壓哨將分差縮小到了5分，為下半場的逆轉打好了基礎。

第三節比賽，廣廈利用遼寧內線空虛及連續失誤的機會，接連打出反擊，胡金秋兩次在快攻中上演反擊扣籃的好戲，將自己機動性的優勢發揮的淋漓盡致。接著他又在遼寧籃下撿漏打進2+1，讓廣廈將領先擴大到72-58，。面對在籃下肆虐的胡金秋，深陷犯規麻煩的韓德君和蘭多夫是顯得那麼的無助，遼寧的內線也因此淪陷。

這是胡金秋職業生涯第二次打季後賽，在上賽季和四川男籃的季後賽交手中，他三場比賽一共只打了42分鐘，后兩場比賽更多的只是上場起一個輪換的作用，並沒有發揮出他完全的實力，廣廈的內線也在當時被四川的哈里斯+哈達迪完爆。但本賽季的成長，讓胡金秋成為了本土內線中最不可被忽視的一個球員，廣廈也因此有了和強隊在內線扳手腕的力量。兩場比賽過後雙方戰平，系列賽又回到了起點。接下來哪支球隊能佔據系列賽的主動，籃下的搏殺會是決定性的因素。（Eric）