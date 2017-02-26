2月26日，哈斯車隊2017F1新車VF-17正式發佈。前一天，車隊已經進行了一場內部發佈儀式，隨後車隊今年新簽約的車手凱文-馬格努森駕駛新車在巴塞羅那賽道完成了首航，新車照片也隨之流出，因此今日的正式發佈已經沒有新鮮感。

（新浪體育/賽車頻道/Swift）