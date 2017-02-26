季後賽首輪第二回合，坐鎮主場的新疆隊最終以119比104大勝山東。全場比賽，西熱力江命中5個三分球貢獻20分，同樣命中5個三分球的可蘭白克則砍下26分。這對西域雙槍，撐起新疆隊外線大旗，光芒萬丈。

他們合力組成最犀利的雙槍。首節伊始，西熱力江先聲奪人，開局就命中兩記三分球，在小外援亞當斯手感冰涼，首節三分球4投0中的前提下，西熱力江撐起外線進攻大旗，單節命中3個三分球。用此役解說嘉賓的話說，「第一節新疆隊的進攻，完全是靠西熱力江打活了。」

西熱力江先聲奪人，可蘭白克則是後來居上。首節最後一次進攻，新疆隊在三分線外連續傳導球，最終布萊切將球交到可蘭白克手中。可蘭白克根本不多考慮，憑藉一股強大的自信從容出手，空心入網。此役首節，西熱力江貢獻9分已然搶眼，而可蘭白克更是砍下10分。憑藉這對雙槍的旺盛火力，新疆單節就以31比12遙遙領先，為整場比賽定下基調。

隨後的比賽，雙槍再接再厲。他們的三分球猶如精準的制導導彈，整場球，他們在三分線外出手20次命中10球，50%的命中率足以體現他們的能力和價值。

他們是最犀利的雙槍，他們也是最堅固的盾牌。眾所周知，丁彥雨航的手感爆棚，首回合狂砍42分，儼然化身「外援丁」，是常規賽本土MVP的最大熱門。是否能限制住小丁的發揮，某種意義上將直接決定此役的成敗。從這個角度出發，西熱力江和可蘭白克同樣交出一份令人信服的成績單。他們擁有充沛的體能和頑強的鬥志，進入CBA伊始，都是作為防守尖兵在球隊站穩腳跟。首節剛開場，西熱力江承擔起盯防小丁的重任，很長一段時間，小丁甚至連接球都顯得異常費勁。隨後可蘭白克領命登場，同樣很好地限制住小丁的發揮。縱然小丁此役保守病情影響，是發揮平平的重要因素，但西域雙槍不知疲倦的奔跑以及密不透風的貼身緊逼，同樣功不可沒。整場比賽，小丁總共只得21分，如此表現，再加上全隊進攻受制，實在難以在常規賽領頭羊面前佔得便宜。

在CBA，新疆隊猶如銀河戰艦，兵強馬壯，人多將廣，有網友調侃道，這支球隊的替補席湊在一起，都能成為季後賽最有力競爭者。在這樣一支球隊中，可蘭白克和西熱力江從不是進攻主力，可就是在這樣的前提下，他們憑藉自己最犀利的武器——三分球——打出一片天。截止到目前，西熱力江場均命中2.1個三分球，命中率37%；可蘭白克場均1.2個，命中率45%。現在的他們，早已不再是昔日單純的防守尖兵，新疆隊外線的強大火力，離不開他們源源不斷的持續輸出。

從上一場的合計7分到本場的聯手41分以及10記三分，這才是如今雙槍的實力和能力，擁有他們的新疆隊，正在逐步調整自己的狀態，大步向前。

（JOE）