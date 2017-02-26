日期:2月26日21:30(英國當地時間13:30)，2016/17賽季英超第26輪展開爭奪，托特納姆熱刺主場對陣斯托克城。

第14分鐘，哈里-凱恩禁區右側混戰中12碼處勁射遠角入網。第32分鐘，埃里克森角球開至外圍，哈里-凱恩禁區弧內左腳凌空抽射入左下角。第37分鐘，埃里克森撥出自由球，哈里-凱恩30碼外勁射打中人牆偏轉入右下角。半場補時，哈里-凱恩禁區右側傳中，無人防守的阿里小禁區邊緣鏟射入網。