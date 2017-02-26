英超-凱恩帽子戲法+助攻 熱刺半場4-0領先北京新浪網 (2017-02-26 22:24)
熱刺半場4-0領先
日期:2月26日21:30(英國當地時間13:30)，2016/17賽季英超第26輪展開爭奪，托特納姆熱刺主場對陣斯托克城。
第14分鐘，哈里-凱恩禁區右側混戰中12碼處勁射遠角入網。第32分鐘，埃里克森角球開至外圍，哈里-凱恩禁區弧內左腳凌空抽射入左下角。第37分鐘，埃里克森撥出自由球，哈里-凱恩30碼外勁射打中人牆偏轉入右下角。半場補時，哈里-凱恩禁區右側傳中，無人防守的阿里小禁區邊緣鏟射入網。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
EYAH 精油．Ayumi 精油．GONESH 精油．精油 噴霧 水氧機．防蚊精油．無理頭精油棒．LELO 精油．乖乖 精油．檀香精油．依蘭精油．Webner 玫瑰 精油．daphne 精油．精油燈．艷澤精油．懷爐精油．NUXE 精油．RUNVE 精油．桔精油．twins 精油．精油項鍊．Lulur 精油．伊蘭精油．Webner 卸妝精油．Amber 精油．summer 精油．精油 100ML．SIMBA 精油．FISIO 精油．蕾莉歐 精油．paw 精油
歷史上的今天-大樂透02月27日開獎號碼匯總【北京新浪網】
騎「德隆」東強！騎士的全新陣容太欺負人！【北京新浪網】
曼聯靠伊布強行續命！穆帥最大敵人浮現【北京新浪網】
晶晶亮透大樂透第17022期預測：看好奇號發威【北京新浪網】
圖文-[西甲]馬德里競技1-2巴塞羅那 梅西慶祝進球【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》