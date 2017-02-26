日期:2月26日消息，2017年國際乒聯世界巡迴賽卡達公開賽展開決賽爭奪，陳夢發揮出色成為雙冠王。在女單決賽里她擊敗隊友王曼昱奪冠，女雙決賽里搭檔王曼昱贏得冠軍。

女單決賽是陳夢和王曼昱的德比戰，王曼昱出生於1999年，今年剛滿18歲。開賽后兩人就爭奪異常激烈，比分一直膠著，陳夢在關鍵球的處理上做得更好，她以12比10、11比9先勝兩局。隨著比賽的進行，陳夢打得越來越放鬆，她在第三局迅速拉開比分以11比2拿下，總比分擴大為3比0。

沒有退路的王曼昱在第四局增多了凶搏，她迅速領跑以11比2扳回一城。陳夢在第五局抖擻精神重新佔據主動，在她4比3領先時，王曼昱請求暫停。回到場上后陳夢繼續發揮速度優勢壓制王曼昱，她不斷擴大優勢以11比6拿下第五局，她以4比1力克隊友奪冠。

這是陳夢第7次出現在乒聯巡迴賽的決賽中，第6次贏得冠軍。「我們是隊友，因此彼此之間都非常了解，這是一場很艱苦的比賽，特別是比賽的前兩局。」陳夢賽后說道，「我只是以微弱優勢贏下，這兩局的勝利讓我士氣大振。前兩局真的非常關鍵，在拿下之後比賽變得容易了許多。」

女子雙打決賽在中韓之間進行，陳夢/王曼昱很好地掌控住局勢，她們以3比1（11比4、11比6、4比11、11比6）戰勝韓國的田志希/梁夏銀。

「這場比賽要我預期中更容易一些，我們做了很多準備工作，考慮到比賽可能會很艱苦，在心理上做好了打5局的準備。我覺得自己的表現不錯，如果我打得糟糕，那麼比賽可能就會變得不同，很幸運我今天的發揮不錯。」王曼昱表示，「從我們搭檔的第一場雙打到現在，我越來越適應雙打的節奏，彼此之間也有很好的感覺，我們很欣喜能拿到冠軍。」

這是陳夢/王曼昱搭檔以來的第一項賽事，她們就拿到冠軍。2014年韓國公開賽，王曼昱曾與另一位隊友搭檔贏得雙打冠軍。

（Chimera）