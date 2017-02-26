來源：微信公眾號 葉檀財經

文/葉檀

金融領域小宇宙正在爆發。現在中國金融市場發生的變化，將影響未來十年的投資方向與投資方法。

截止到26號的一周，金融市場發生了一系列的事件。2月22日，保監會召開新聞發佈會，26日，證監會召開新聞發佈會，24日，山東省省長郭樹清上任銀監會主席。21日央行牽頭、三會參與發佈的《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》內審稿流出，第一財經印證了真實性。2月24日對前海人壽開出最嚴監管處罰，對時任前海人壽董事長姚振華給予撤銷任職資格並禁入保險業10年的處罰。

這些不是個案，而是總體體制改革，金融市場正在形成新的監管邏輯與投資邏輯。

以往，中國金融政策兩三年一變，就像房地產政策一樣，兩三年就隨著房價來一次調整，或者像以前的股票市場一樣，因為幾年一次的休克，就暫停IPO，等緩過勁來繼續抽血。對這些修修補補的改革作過度利好解讀，常常被嘲諷為過度的多情。這一次不一樣，我願意冒著被嘲諷的風險說一次，這次改革是基因突變式的改革，是原有的模式到達臨界點之後的必須舉措。

現在所做的一切改革是為了從根本上避免休克，避免休克有兩個要點：

首先，堵住出血點，辦法是去槓桿、嚴監管

其次，扶持實體企業，提升造血功能

請記住，我們會面臨長達十年左右的去槓桿期，價值投資的時代到來了。

任何打著市場化名義的加槓桿行為，都會受到嚴厲監管，2015年上半年的股市是槓桿遊戲最後的狂歡，也是槓桿遊戲的終結篇。以後只有在期貨等不得不用槓桿的市場才會有槓桿市，即使是期貨市場，槓桿也在監管的控制之內。

要了解目前的市場，得看透《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》，這份意見幾乎把所有的證券貨幣市場產品一網打盡，透露出不少消息，實現跨行業監管，跨部門監管，主要監管方向是各種加槓桿行為，核心包括打破剛性兌付，限定槓桿倍數，消除多層嵌套，強化資本約束和風險準備金計提要求等，最後達到市場穩定發展。

去槓桿是長期方針，最近被保監會處罰的前海人壽和恆大人壽，前海人壽的處罰之所以嚴厲得多，主要是資金等方面出了問題，而恆大人壽主要原因的短炒。

順便說一句，一行三會意見出爐，統一監管呼之欲出，沒有統一監管不可能真正去槓桿。槓桿利益鏈條就是一條變色龍，堵住了互聯網資金、變成身券商資金； 堵住券商資金，變身成銀行資金； 堵住了銀行資金，就變身成為保險資金。現在用了個高高金鐘罩，把這條變色龍圍了起來，這就是穿透的真正含義。一行三會即使不合併，由央行牽頭的統一監管模式也將浮出水面。

發展實體經濟才能強身健體，一切金融市場都是為了發展實體經濟，而不是為了呵護暴發戶，在中國讓價值投資者分享經濟發展的紅利，才是金融市場的正途。

劉士余先生把股市比作珍珠項鏈，高質量的上市公司就是一顆顆珍珠，這些珍珠才是投資者的寶貝，照耀了黑暗的市場。換句話說，投資者就是睜大眼睛找珍珠，那些魚眼睛最終會成為殭屍股，在變成真正的屍體之前還會拖一批沒有定力的韭菜下水。

未來就是兩種投資，價值投資，以量化為主的短期投資，想在市場上混水摸魚基本不可能。

作為上周金融市場動蕩的尾聲，英達在美國轉移資金擊起了投資市場不小的浪花。大家關注不是因為英達是名人，而是這一事件顯示資產轉移的困境，中美兩國都不支持。

未來資金轉移將非常困難，中國外匯儲備作已經降到3萬元以下，保持外匯儲備的穩定，才能保持內部市場的穩定。說得直白一點，絕大多數人投資還是會在境內市場。

最近的金融改革一言以弊之，中國特色的市場化。以前把美國上世紀80年代之後的一些金融產品直接拿到中國市場，根本就是一場笑話，中國的市場基礎、信用建設、工業化程度跟人家根本沒法比，現在，我們醒過來了。