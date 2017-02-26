專家建議：加快形成「一帶一路」自由貿易制度安排北京新浪網 (2017-02-26 22:07)
新華社北京２月２６日電（記者於佳欣）中國（海南）改革發展研究院院長遲福林２６日建議，在經濟全球化步入新十字路口的當下，我國應該在「一帶一路」戰略基礎上推進以自由貿易為主線的開放轉型，加快形成「一帶一路」自由貿易制度安排。
遲福林是在２６日由中改院主辦的「經濟全球化十字路口的中國選擇」論壇上如此表述的。他指出，與改革開放之初相比，我國對外開放正處在一個新的歷史起點上，在外部環境、內部稟賦、開放重點、開放路徑等方面呈現出新的特點。
遲福林認為，在全球化新變局的背景下，「一帶一路」在全球自由貿易進程中將扮演更重要的戰略角色，未來在推進基礎設施互聯互通的同時，「一帶一路」要加快構建多種形式的自貿區網路，加快形成「一帶一路」自由貿易制度安排。
他說，未來應通過加強在財稅、金融、國企、產權等方面的改革，更好地釋放經濟轉型的巨大增長潛力，為我國未來經濟增長提供支撐。
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