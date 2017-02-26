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21君：你認同「缺什麼就會曬什麼」這個說法嗎？在21君看來，這個說法可能有些偏激，但有一點是可以肯定的，那就是喜歡「曬」的人，內心深處其實都是「不滿足」的。他們通過「曬」來得到外部的肯定，通過外部的肯定來填補這份空虛。反之，那些平日低調同時又對生活充滿熱情的人，大概才是什麼都不缺的人。因為他們當下所擁有的，就足以讓他們的內心沒有一點空缺。這樣的人，必定會抓住每分每秒來享受當下的生活，還哪有空去把自己的生活「曬」給別人看呢？

來源丨富書（ID：zhongchoudushu）

特別鳴謝本期主播：曉月雲揚

前段時間，我與一個朋友相約一起出去走走。在等她時，我遠遠看著她走過來，總覺得她有一些與常日不同的怪異和滑稽。

等走近了細看，我才發覺她剛買了一款昂貴的包包。她背著這款昂貴的包包，就像背了一個小祖宗在身上，一副小心翼翼的不自在樣兒。

在我嘲笑她時，朋友不好意思地笑了笑說：「可不是嘛！自從買了這個包包，我擠公交的時候，有人不小心蹭到，我都心疼得直齜牙呢！」

一直以來，朋友不是一個奢侈的人，衣著時尚大方得體，但是不會刻意去追求品牌。

細聊之下，我才知道了朋友這一突然改變的緣由。

朋友公司福利待遇一般，但是工作時間靈活，所以員工以女性居多。

據朋友說，大多在這裏上班的人，要麼有個好老公，要麼有對好父母，家境都不錯。

別看收入一般，但是大部分人的吃穿用度卻是很上檔次的。

有一次，閑暇時間，一群人在茶水間閑聊，朋友正好路過，其中一個家境優渥的同事叫住朋友，隨意地問：「你最近背的那款包包挺漂亮的，什麼牌子的？」

朋友回復了一個平價品牌。那位同事回復說：「哦，沒聽過。」據朋友說，那語氣里充滿了不屑。

「你知道的，我是個自尊心很強的人。我哪受得了這種氣啊！」朋友憤憤地說。

接下來，朋友省吃儉用了幾個月拿下了這款昂貴的「寶貝疙瘩」。

對於朋友這種回應方式，我覺得不是自尊心在作祟，而是難以壓制的虛榮心在猖獗。

很多人，總是拿自尊心強來掩飾自己的虛榮心。

每個人多多少少都會有點小虛榮，這是我從小就知道的一個真相。我還清晰地記得我因為虛榮撒的第一個謊。

讀小學的時候，我們班級要排練一個舞蹈節目，參演學校的六一晚會。

經過一個階段的練習之後，舞蹈老師要對我們入選的人員進行最後的篩選。

幾個舞蹈節拍下來，老師認為我的協調性還是有所欠缺，舞蹈的表現不夠穩定，含蓄地表示我被淘汰了，可以不用繼續參加練習了。

因為舞蹈練習是在一個周末，所以我的幾個小夥伴在不遠處看我們排練，等待我排練完一起去玩耍。

被淘汰之後，我尷尬地挪動著腳步，朝我的小夥伴們走去。

小夥伴們問我，為什麼不用排練了？我臉紅了，但是內心那點自尊心在作祟，促使我說了謊。

我說：「我跟老師說我不想再跳舞了，因為你們在等我，我想早點和你們一起玩。」

許是我的心虛讓小夥伴看出了端倪，一個小夥伴當場揭穿了我，他大笑著說：「你撒謊！雖然聽不到老師說什麼，但是我都看出來了，你沒別人跳得好！」

當時，小小的我也是內心在小聲地嘀咕，我不是撒謊，我只是自尊心太強。

可是，隨著年齡的增長，我越來越意識到，很多時候，我們不是自尊心強，我們是太虛榮，太急於用一些立竿見影、容易曝光在眾目睽睽之下的東西來維護我們小小的、可憐的自尊。

但是，也正是由於年齡的增長，我也學會悄悄地原諒別人和自己身上那些無傷大雅的小虛榮。

每個人多多少少都會有點虛榮。只要不扭曲，虛榮只是一個暗藏了小心機的、無傷大雅的缺點而已。

可是，最近又見到朋友，我的內心發生了不小的震動。

這次見到朋友，那個昂貴的包包已被她收起來了，她又背回了自己那些平價的包包，又恢復了以往的自在模樣。

她笑說還是背自己的老朋友自在。我笑話她難道不怕被人不屑了。

她得意地說：「再也不怕了。因為我們公司最近發生了一件大事。」

其實是一件別人眼裡的大事，而當事人並不覺得有什麼特別之處。

朋友有一個同事A，從來不曬什麼物質，也不曬又看了什麼書、去了哪些地方，偶爾會曬下路邊的花花草草。

她的衣著大方得體，但是用一個刻薄同事的話，就是穿的都是某寶同款。

閑暇時間，公司大談特談品牌和奢侈品的時候，A從不刻意參與。

偶爾被別人拉進來一起討論某牌時，A也會很真誠地發表意見，語氣不卑不亢，也不會刻意擺出一副行家的樣子。

一個偶然的機會，有同事了解到A的事情。

A家境普通，但是這些年，憑著自己的努力，讓已退休的父母攜手旅遊。她的父母已經到過很多國家，看過很多風景。

而A自己在周末時光會去養老院和孤兒院做義工，深得老人和孩子的喜愛。

很快，A的故事就在公司傳遍了。據朋友說，她同事的朋友圈後來悄悄地安靜了很多，各種曬慢慢地少了。

且不說A作為一個普通人，那種熱心公益的態度和方式，就僅憑A為父母所做出的一切，就能輕易地讓大家羞愧。

很多所謂家境優渥的人，自己的父母尚未走遍祖國山川河流，更別提走出國門，而自己卻曬出了一種天壤之別的優越感。

即使父母在家不至於苟且生活，自己的詩和遠方，大踏步地走在辛苦了一輩子的父母前面，這多少有些不孝。

而A卻不聲不響地用自己的努力踐行了另外一種孝順。這就像打在每個人臉上的一記響亮的耳光。

朋友調皮地補充：「當然，也是打在我臉上的一記耳光，只不過打在我臉上的比較輕。」

曾有人說，缺什麼就會曬什麼。我深以為然。

曬什麼首先說明了看重什麼，而我們通常看重的，恰恰是我們缺少的或者是自己永遠覺得不夠的。

這種心態多少有些虛榮，也透露出一些貪婪和慾望。

虛榮的人，總是習慣尋找一個直接的方式，來使自己顯得有面子，用一些虛無的東西來顯得自己耀眼。

朋友圈裡面的點讚和別人熱切而羡慕的眼神是他們繼續興緻勃勃走下去的動力。若是無人回應，他們就會偃旗息鼓，像打了敗仗似的。

當然，在物質上不虛榮的人，不一定就是物質優渥。在精神上不虛榮的人，不一定就是讀萬卷書的人。

但是一個無論何時都不虛榮的人，卻一定是一個內心有極大的底氣和支撐的人。

這也許是一個信念，或者是一個目標，又或者是一份堅定不移的堅持。

他們的這份底氣使他們不屑於把時間花費在虛榮上。

所以，永遠不要小看那些不虛榮的人。

這樣的人，他們的內心有著極大的力量，他們把這些力量集中爆發給自己看，而不是去想盡辦法博別人眼球。

他們的笑容和眼神有一種淡然在閃爍，自己的內心保持著一種默默的、不張揚的熱切。

閑暇的時候，少刷一些朋友圈，多去了解一下那些不虛榮的人。這總會給你不一樣的收穫，讓你學習到不一樣的人生。

本文作者？/？蕭蕭依凡，富蘭克林讀書俱樂簽約作者，管理學碩士畢業，現供職於某企業，著有暢銷書《僅有一次的人生，就要酣暢淋漓地活》。簡書@蕭蕭依凡，微博@蕭蕭依凡2016

本期主播 / 曉月雲揚

本期編輯 / 黎雨桐

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曉月雲揚

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21君

每個人身邊都會有看似普通，實際上又很值得敬佩的人，你覺得與這樣的人相處是一種怎樣的感受呢？來留言言說說你身邊那些「不虛榮」的人的故事吧~~

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