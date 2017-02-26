例行賽最後以第四名收尾，在26日最後一戰面對達欣純本土陣容，富邦仍以67：88敗給達欣21分之多，富邦總教練顏行書表示球員沒有打出勇士的核心價值，希望在季後賽前能找回季初勇士強調防守的價值。

顏行書認為球隊核心價值不見了，這一場比賽是給勇士相當大的警惕，顏行書表示：「我認為本場比賽是個警惕，我們的核心價值已經不見了，跟開季時候的勇士不一樣了，勇士的核心價值應該是勇於奮戰，應該是輸球之後會再站起來，我們的凝聚力也不見了。」

顏行書也認為球隊現在只想進攻，全隊上下並沒有防守意識，他表示：「現在球隊只想要用進攻擊敗大家，忘記開季時大家的核心價值，忘記勇士應該是要全力防守。」

顏行書也希望大家不要垂頭喪氣，希望大家都要以正面的態度來面對比賽，他表示：「其實現在勇士的士氣跟氛圍比較低迷，希望現在球員可以以正面的態度面對接下來的季後賽，被別人投進了，不要選擇垂頭喪氣不回防，應該要抬起頭來積極面對比賽。」

顏行書再度強調防守，他認為年後大家防守意識鬆懈，每一場比賽都被別人得80以上，這樣的內容是無法贏得勝利，強調球隊真的要以防守出發，不要想以進攻為主，勇士的精神態度要再重新找回。