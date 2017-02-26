SBL／決賽MVP至板凳末端 翁嘉鴻潛心學習力求進步NOWnews今日新聞 (2017-02-26 21:43)
在去年的這個時候，身披醒吾大學戰袍的翁嘉鴻是球隊不可或缺的第一主力，最後還幫助球隊拿下隊史首冠，獲選為決賽MVP，相當意氣風發。
大學畢業後翁嘉鴻投入選秀，在第一輪第5順位被達欣選進，在強度更高、競爭更加激烈的SBL賽場，又身處本季志在爭冠的達欣，翁嘉鴻並未獲得太多發揮的空間，菜鳥球季僅出賽11場，平均上場時間為9分鐘，繳出2.6分2.7籃板的成績。
在例行賽最後一天，26日達欣出戰富邦的比賽，翁嘉鴻獲得了久違的表現機會，先發出陣長達35分鐘，攻下18分10籃板6助攻，三項數據均創下生涯最佳紀錄。
賽後他相當感謝教練團的信任，表示此役讓他回到大學時的感覺：「非常謝謝教練給我信心，讓我可以像大學的時候一樣盡情放開來打球。」
從UBA決賽MVP到板凳末端常客，翁嘉鴻的心態調適相當正向：「我還有很多需要學習、加強的地方，平常就是多聽、多看、多學，比賽在板凳上就是多觀察場上學長的動作。」
翁嘉鴻表示自己最需要加強之處就是切入以及外線穩定度，隊友林宜輝是他最常觀察、學習的球員：「最常觀察注意的就是輝哥（林宜輝），他的出手時機非常值得學習。」
在例行賽最後一役打出生涯新猷，不禁讓人期待翁嘉鴻在季後賽能否未達欣有更多貢獻，對此他則表示：「還不會想那麼多，自己做好準備最重要！」
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