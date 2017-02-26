世大運／改守外野感冒仍敲雙安 岳東華：喉嚨痛無礙NOWnews今日新聞 (2017-02-26 21:49)
世大運中華培訓隊在測試賽最後一天以6:0擊敗韓國嶺東大學拿下「冠軍」，剛從中華隊回到培訓隊的野手岳東華鎮守中外野，感冒還敲雙安、盜壘，貢獻1打點，是中華隊勝利功臣。
岳東華是業餘內野手唯一入選中華隊大名單，他不但打擊好，守備、腳程也都很受到注目，他在此場比賽3局下率先敲出安打，順利打下首分，讓總教練郭李建夫很放心。
總教練郭李建夫表示：「他去中華隊的確從前輩那邊學到一些東西，最重要是確實擊球，還有得點圈有人時不要貪大，就要揮大棒，這點也是後來告訴其他隊友的。」
至於岳東華原本是守內野，但因世大運只有22人，在位置重疊之下，張皓緯鎮守游擊，岳東華就改守中外野，郭李認為，兩人位置都可互換，應該沒有什麼大問題。
岳東華賽後聲音沙啞，他說：「自己其實最近感冒，所以喉嚨痛，不過最主要是有一段時間沒有比賽，當時跟中華隊移訓太想表現，導致自己太急，回來就沒有什麼壓力，差不多的球就喜歡的球來就打。」
有了經典賽中華隊一起訓練的經驗，岳東華逐漸茁壯，希望能為中華隊把冠軍留下來。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- ★促銷★〔日本MEIWA〕抗UV靜電窗貼 (情懷森林)92x1500公分
- 訂《巧連智》月刊「小二版」2017年3月號半年6期★特別推薦~
- ☆開運陶源☆16 inch晶采富貴 結晶釉瓷器
- DN 古典優雅 中國風羊麂皮小尖頭高跟鞋-黑
- STEIFF德國金耳釦泰迪熊 - Sinclair Teddy Bear (36cm)
- 【BURBERRY】HOUSE 格紋拼皮革斜背包(紅木色)
- Dogeared 十字架 FAITH 大款橫式 金色許願項鍊 附原廠盒
- NIKE AIR OVERPLAY IX男款高筒籃球鞋 慢跑鞋 路跑鞋 運動鞋
- 【ARTBOX】皇騎榮耀-24吋碳纖維紋PC鏡面鋁框行李箱(玫瑰金)
- 韓國3D立體DIY仿磚紋壁貼.仿文化石壁貼 (一箱12片)_ 6色任
歷史上的今天-大樂透02月27日開獎號碼匯總【北京新浪網】
林書豪單場9分 籃網不敵勇士【中央社】
亞冬會花滑女單李子君摘銀 金妍兒接班人奪冠【北京新浪網】
有愛！費德勒瓦林卡互相咯吱 基情滿滿(圖)【北京新浪網】
東京馬拉松基普桑創賽會紀錄 新賽道有助成績提高【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》