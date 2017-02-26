世大運中華培訓隊在測試賽最後一天以6:0擊敗韓國嶺東大學拿下「冠軍」，剛從中華隊回到培訓隊的野手岳東華鎮守中外野，感冒還敲雙安、盜壘，貢獻1打點，是中華隊勝利功臣。

岳東華是業餘內野手唯一入選中華隊大名單，他不但打擊好，守備、腳程也都很受到注目，他在此場比賽3局下率先敲出安打，順利打下首分，讓總教練郭李建夫很放心。

總教練郭李建夫表示：「他去中華隊的確從前輩那邊學到一些東西，最重要是確實擊球，還有得點圈有人時不要貪大，就要揮大棒，這點也是後來告訴其他隊友的。」

至於岳東華原本是守內野，但因世大運只有22人，在位置重疊之下，張皓緯鎮守游擊，岳東華就改守中外野，郭李認為，兩人位置都可互換，應該沒有什麼大問題。

岳東華賽後聲音沙啞，他說：「自己其實最近感冒，所以喉嚨痛，不過最主要是有一段時間沒有比賽，當時跟中華隊移訓太想表現，導致自己太急，回來就沒有什麼壓力，差不多的球就喜歡的球來就打。」

有了經典賽中華隊一起訓練的經驗，岳東華逐漸茁壯，希望能為中華隊把冠軍留下來。