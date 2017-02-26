每一節高鐵車廂，都集中著全球領先的數十項關鍵製造技術，上百種關鍵基礎材料和工藝。比如說製造高鐵車身需要用到的大型鋁型材，它既是軌道交通業的必需，也是汽車製造、海洋船舶的共性關鍵材料。雖然德國、日本等國家對鐵路車輛鋁型材的研發，比中國整整要早60年，但我們通過高鐵研發的引領，用了十多年的時間，就已迎頭趕上！

2月25日，由中國標準動車組執行載客任務的G65次列車駛出北京西站，標誌著被稱為「藍海豚」和「金鳳凰」的CRH-0207和CRH-0503兩個型號的車型，採用重聯的方式，首次上線運營。這兩款車型，均為我國自行設計研製的中國標準動車組樣車。

中國標準動車組牛在哪？

牽引、制動、網路控制系統，這些曾靠引進才能獲得的技術，現在已經完全自主。「藍海豚」、「金鳳凰」，這兩列標準動車組，標誌著中國中車全面掌握了動車組九大關鍵技術和十項配套技術。

「藍海豚」VS「金鳳凰」，分別有什麼特點？

「藍海豚」：WIFI覆蓋 增座椅間距

CRH-0207列車，車頭採用藍色塗裝，被稱為「藍海豚」車內列車定員556人，擁有無線WIFI覆蓋等功能。座椅間距較現有動車增大10cm，座椅上方設有閱讀燈，亮度和色溫都可以手動或自動調節。在安全性上較以往列車也有提升。

「金鳳凰」：車頭更短 封閉平滑車體降阻力

CRH-0503列車則採用金黃色塗裝，被稱為「金鳳凰」，外形上相對另一輛列車車頭更短。「金鳳凰」在車廂外部，均採用封閉平滑車體設計，大大降低列車運行阻力，當然，「藍海豚」也具備此功能。

生產標準化 兩款車型可互聯互通

「藍海豚」和「金鳳凰」這兩輛列車不僅外觀不同，它們還分別來自不同生產廠家，內部電器線路設計也不相同。這兩輛列車之所以能夠實現重聯，是因為它們都嚴格遵循中國標準動車組規範生產。而在統一標準后，動車組不僅能夠實現重聯運行，整體的性價比也得到了很大提升。

2017年，中國的標準動車組將開始大規模生產、並上線運營。未來，它將是中國高鐵走出去的主力車型！

（來源：央視新聞）

（編輯：張楠）