順豐問鼎深市市值第一，是時候看看中國快遞江湖格局了北京新浪網 (2017-02-26 21:44)
2月24日，鼎泰新材正式更名為順豐控股並在深交所敲鐘上市，這也意味著順豐正式亮相資本市場。
△順豐上市敲鐘
高開、高走。順豐控股當天上午即告漲停，市值超過2300億元，超越美的、萬科成為深市第一大市值公司。
至此，「三通一達」 （申通、圓通、中通、韻達）以及順豐這五大民營快遞巨頭均已登陸資本市場。中國快遞江湖正由粗放的價格戰向資本層面的較量轉變。
目前，我國快遞服務業仍在高速增長階段，2016年全年共發送超過300億件快遞包裹，預計到2020年前快遞年業務量達到500億件，業務收入達8000億元。
但是，隨著行業規模逐漸擴大以及競爭愈發激烈，快遞行業的利潤卻在不斷壓縮。
儘管通過上市能融到大量資金，但很多問題對於快遞企業來說，是單純靠錢解決不了的。圓通快遞在年後就深陷所謂「倒閉」風波，很多評論延伸到了對圓通「加盟」模式和快遞行業發展的探討。
行業巨頭大步流星，加盟網點步履蹣跚，這樣的現狀顯然不合理。隨著勞動力短缺加劇、網點利潤不斷收窄，「加盟模式」的缺陷可能會愈加凸顯。如何從做大到做強，提升服務質量，快遞巨頭們該行動起來了。
（來源：央視新聞）
（編輯：張楠）
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