最近幾天，金融圈大事不斷。

證監會、保監會同時開出史上最嚴的處罰；

原山東省省長郭樹清接任銀監會主席；

……

這些事意味著什麼？背後有何聯繫？

第一件大事：保監會處罰恆大人壽，姚振華被拉黑10年

2月24日，保監會史上最重的行政處罰結果出爐：前海人壽被罰50萬，前董事長姚振華撤銷任職資格以及10年禁入保險業，6位相關部門負責人被處警告和10萬元罰款。

隨後的25日，保監會對恆大人壽也開出罰單：限制股票投資一年；給予恆大人壽董事會秘書、副總經理劉浩禁止進入保險業5年的處罰，給予恆大人壽投資管理中心股票投資部總經理呂海龍禁止進入保險業3年的處罰。

此外，還對恆大人壽採取下調權益類資產投資比例上限至20%、責令撤換另兩名相關責任人、責令就有關問題進行整改等三項監管措施。

2月22日，保監會主席項俊波在新聞發佈會上曾表示，對個別渾水摸魚、火中取栗且不收斂、不收手的機構，依法依規採取頂格處罰，堅決採取停止新業務、處罰高管人員直至吊銷牌照等監管措施，絕不能把保險辦成富豪俱樂部，更不容許保險被金融大鱷所借道和藏身。

處罰前海人壽對資本市場意義重大

保監會對前海人壽的處罰決定對保險行業以及整個資本市場會有什麼樣的影響？

專家表示，前海人壽的違法違規行為情節比較嚴重，根據相關法律法規，適用頂格處罰，而頂格處罰就是這樣重，至於同樣處於調查的恆大人壽，還要等待最後的調查結果。

對外經貿大學保險學院教授 王國軍：自有資金情況陳述和報告不符，是比較嚴重的事情，屬於一種欺騙，還有違反保險資金運用的行為，有五個之多，說明問題還是比較嚴重，頂格處罰就是這樣重。恆大還在調查當中，所以說還不能判斷，最終結果會讓市場滿意，公平公正公開，符合大家的預期。

專家認為，監管部門的職責就是防風險、嚴監管。萬能險負債成本高，資產端激進的投資，使資產和負債之間不完全匹配，而且萬能險短期居多，帶來流動性風險。此外一些公司的舉牌行為與公司自身治理結構及經營管理層缺乏協調，存在很大不確定性，這次的處罰就是對這些風險做了針對性的處理。但也不能因此否定保險公司資金運用於股權投資。

國務院發展研究中心金融研究所教授 朱俊生：因為這是保險資金服務實體經濟很重要的方式，不能限制，要規範，保險資金是比較合適的機構投資者，不能因此否定。 完善規則，資本市場併購，信息披露，股東權利，投資者保護等等。保險業來講，加大負債結構調整，將萬能險變得正常，期限加大。使得保險資金的運用更加規範，監管也不會空白。？

保監會重罰姚振華和前海人壽，爭議了將近一整年的險資舉牌，最終以這種方式落幕。無論多大的資本、在市場規則和法律法規面前都要低頭，如果任由資本在市場興風作浪，那隻會亂了市場、壞了規矩、傷了人心。資本本身沒錯，但資本只能成為市場的幫手，決不能讓其成為攪亂市場的黑手。

第二件大事：證監會對鮮言等罰沒34.8億，終身禁入

2月24日下午，對慧球科技「1001項議案」事件等8宗案件調查完畢，決定擬對鮮言操縱多倫股份（匹凸匹）股價行為罰沒34.7億元，對慧球科技涉嫌信息披露違法違規處以943萬元罰沒款，合計34.8億元。

同時，證監會還將對鮮言等11名當事人，採取終身證券市場禁入措施。

證監會表示，對資本市場各類違法行為堅持「零容忍」「全覆蓋」的執法態度，對欺詐發行、內幕交易、市場操縱等嚴重擾亂市場秩序和危害中小投資者利益的行為保持執法高壓態勢。

抓妖除鱷，資本市場進入嚴監管時代

不論是證監會，還是保監會，這次是史上最嚴的處罰，這意味著什麼？

1、鮮言操縱多倫股份所得收益不過數億，但是罰金卻是收益的數倍，這開了一個先例，就是不但將操縱市場的收益發沒，還處於巨額的懲罰性罰款，這足以讓操縱股票者膽戰心驚。

再加上之前對徐翔處以的幾十億天價罰款，說明監管層已經下了最重的手對付市場操縱和內幕交易。

2、姚振華撤銷任職資格以及10年禁入保險業，在中國保險歷史上第一次，非常嚴厲，這也說明了保監會當前所說不讓保險公司成為某些大鱷的融資平台，絕不把保險辦成富豪俱樂部，正在成為現實。

正如2月16日新華社文章所指出，中國資本市場進入「嚴監管時代」，通過監管，引導資本市場回歸「初心」，真正為實體經濟注入活力。一系列稽查行動向市場傳遞著強烈警示信號：只有參與市場的各方遵守規則，市場生態才能達到凈化和平衡。

可以說，姚振華、鮮言被重罰，不是王石的勝利，也不是董明珠的勝利，而是中國金融監管的勝利。逮鼠打狼的高壓態勢已進入實質性階段，金融市場抓妖除鱷進行時！

第三件大事：郭樹清任銀監會主席，混業監管再引熱議

郭樹清接替尚福林出任銀監會主席的消息，已經連續多日刷屏。

郭樹清一直被視為我國金融專家、技術官員的代表。此次重返金融監管系統，據中國金融四十人論壇，外界普遍認為他是「臨危受命」、「重任在肩」。

2011年末郭樹清出任證監會主席時，17個月任內發佈通知、規則70條，平均7天發佈一則新政的他，被媒體冠以「郭旋風」之名。同樣在山東省長任職期間，對山東金融領域也進行了大刀闊斧的改革。

這樣的郭樹清如今重返金融系統就任銀監會主席，市場更為期待的，或許就是「郭旋風」在銀行業監管領域同樣的銳意改革和新政迭出。

2016年中央經濟工作會議要求著力防控資產泡沫，確保不發生系統性金融風險。未來一段時間內，中國金融業去槓桿、防範風險被置於更加重要的位置。

中央明確提出要提高和改進監管能力，而銀監會在內的一行三會正是金融監管一線業務部門之一。

此外，如今金融業發生的一大變化，就是混業經營的湧現，銀行業、保險業和證券業的界限越來越模糊，跨業監管成不二之選，改造「一行三會」傳統監管架構只是時間問題，「超級央行方案」或「一行一會」也已進入輿論視野。

據財新，多位市場人士推測，郭樹清已有過大行董事長、證監會主席、經濟大省省長等多方經驗，此番回歸監管系統，出任銀監會主席，可能側面反映了金融監管改革的悄然啟動。

來源：華爾街見聞（ID：wallstreetcn）、央視財經（ID：cctvyscj）

（編輯：張楠）