海通軍工徐志國/蔣俊/劉磊/張恆晅

周觀點：軍工仍在風口，關注超跌民參軍標的。

核心推薦標的：達剛路機和海特高新，關注電科院。

最新觀點：軍工仍在風口，關注超跌民參軍標的。2016 年由於軍改的影響，對於軍工行業上市公司的業績亦造成了一定影響，板塊年報業績預告已陸續披露，低於預期的風險也已陸續釋放，我們認為，軍工行業需求整體處於穩健上行的通道，隨著軍改的逐步推進，軍工企業業績有望得到進一步的釋放，板塊2017 年一季度業績有望大幅提振，2011 年一季度行情有望複製。我們認為軍工板塊的民參軍和超跌標的值得關注。我們認為民參軍企業符合國家軍民融合大戰略，未來發展潛力具大。當前，具有相對競爭力的民參軍企業已經在軍工領域開疆闢土，佔據相對穩定的市場份額。此外，加上軍工行業的天然護城河，民參軍兼具多重優勢。年報將至，民參軍企業正處於佳績兌現期，值得關注。此外，超跌民參軍標的彈性更大，推薦超跌民參軍標的達剛路機、海特高新。中長期推薦民參軍標的鵬起科技、華意壓縮、通光線纜、宏大爆破、高德紅外、天海防務、海特高新，關注電科院、森遠股份、尤洛卡、新野紡織、南鋼股份、金信諾、神劍股份、康達新材。

政策和行業動態：短期來看軍工估值處於相對低位，新一輪軍工行情具備啟動基礎。關注國企改革、軍工事業單位改制和軍民融合的推進。新一輪國企改革勢在必行。16 年12 月，中央經濟工作會議提出混合所有制改革是國企改革的重要突破口，要求在電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等領域邁出實質性步伐。在軍工央企的混改進程中，中國核建和中國船舶已列入首批試點，17年1月兵器工業集團發佈混改意見，軍工集團或成混改先頭兵。當前，軍工集團資本運作提速並有新思路，科研院所改制有望突破。隨著沈飛集團整體注入*ST 黑豹、以及南、北船合併預期的提升，預計後續行業政策、主題事件不斷出台，有利於行業維持較高景氣度。

重要新聞時事：外交方面：中阿建交45周年領導人互致賀電；習近平分別會見法國總理、義大利總統；楊潔篪會見印度外秘，與美國國務卿通電話；常萬全會見衣索比亞國防部長。國際方面：俄羅斯擬大幅增兵日俄爭議島嶼；特朗普首談核武政策；美在韓部署薩德遭中國反對；伊拉克摩蘇爾戰事膠著。

行情回顧：上周（2017.02.20-2017.02.24），中證軍工指數報收11339.42點，上漲 0.81%；上證綜指報收3253.43點，上漲1.60%；深證成指報收10443.73點，上漲2.41%；中證軍工指數跑輸上證綜指，跑輸深證成指。上周市場整體表現偏強，軍工板塊呈現小幅上漲，弱於上證綜指和深證成指。板塊方面，在28個一級子行業中，國防軍工板塊上周漲幅排名第28。個股方面，上周漲幅排名前五的個股分別為旋極信息（9.06%）、鋼研高納（7.17%）、中兵紅箭（6.70%）、歐比特（6.40%）以及景嘉微（6.35%）。

投資建議：我們推薦超跌標的達剛路機（國有股權轉讓帶來新活力）、海特高新（高端晶元製造空間廣闊），繼續中長期推薦中航飛機（中航工業防務資產的整合平台）、鵬起科技（剝離虧損，聚焦軍工高端製造）、中航光電（軍民融合標杆企業）。