達欣首節大爆發 一路領先輕鬆勝富邦中央社 (2017-02-26 21:21)
（中央社記者李晉緯台北26日電）SBL達欣隊今天在首節大爆發，單節19次出手命中14球，狂轟37分也一路領先，最終輕鬆以88比67擊敗富邦。
第14季超級籃球聯賽（SBL）富邦勇士與台北達欣工程的比賽，今天在新北市的板橋體育館進行。
這場比賽開打後，達欣展現例行賽王者風範，今天難得先發的翁嘉鴻，包含外線4投3中在內，5次出手命中4球拿下11分，達欣全隊兩分球8投7中，命中率高達8成8，三分球11投7中，命中率也有6成4，單節轟下37分，以37比23領先富邦。
達欣首節攻下8分的張家榮次節再攻下5分，帶領達欣打出17比12的攻勢，上半場以54比35領先富邦。
雙方易籃再戰後，兩隊在第3節表現平分秋色，在各攻下16分的情況下，達欣仍以70比51持續領先。
末節達欣黃鎮、張家榮分別拿下8分、6分，力抗有陳孝榮、宋宇軒各攻下6分的富邦，最終達欣以88比67擊敗富邦。1060226
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
歷史上的今天-大樂透02月27日開獎號碼匯總【北京新浪網】
林書豪單場9分 籃網不敵勇士【中央社】
亞冬會花滑女單李子君摘銀 金妍兒接班人奪冠【北京新浪網】
有愛！費德勒瓦林卡互相咯吱 基情滿滿(圖)【北京新浪網】
東京馬拉松基普桑創賽會紀錄 新賽道有助成績提高【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》