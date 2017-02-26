（中央社記者李晉緯台北26日電）SBL達欣隊今天在首節大爆發，單節19次出手命中14球，狂轟37分也一路領先，最終輕鬆以88比67擊敗富邦。



第14季超級籃球聯賽（SBL）富邦勇士與台北達欣工程的比賽，今天在新北市的板橋體育館進行。



這場比賽開打後，達欣展現例行賽王者風範，今天難得先發的翁嘉鴻，包含外線4投3中在內，5次出手命中4球拿下11分，達欣全隊兩分球8投7中，命中率高達8成8，三分球11投7中，命中率也有6成4，單節轟下37分，以37比23領先富邦。



達欣首節攻下8分的張家榮次節再攻下5分，帶領達欣打出17比12的攻勢，上半場以54比35領先富邦。



雙方易籃再戰後，兩隊在第3節表現平分秋色，在各攻下16分的情況下，達欣仍以70比51持續領先。



末節達欣黃鎮、張家榮分別拿下8分、6分，力抗有陳孝榮、宋宇軒各攻下6分的富邦，最終達欣以88比67擊敗富邦。1060226